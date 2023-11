Tambagi ko Noy Kulas: Buwagan o di?

Dear Noy Kulas,

Just call me Jayme, 48 anyos na ko ug biyudo pero duna koy live in karon nga 30 years old. Mga six months na mi sukad nagpuyo.

Buotan man unta ni siya dihang wa pa mi nag-uban og puyo kay caring ug lambing kaayo. Nagkauyab mi ani niya mga almost two years. Kauban ni siya sa work sa una sa akong manghod nga maoy nagpaila-ila nako. Daan na siya nag warn nako nga maldita ning bayhana mao di magdugay ang mga uyab.

Kay lagi gwapa, sexy unya buotan kaayo ug mapinanggaon bisan sa among taas nga age gap, akong gihagad og live in nya wa ko ga expect mosugot siya. Mas ganahan kuno siya og maguwang kaayo niya at least mature na. Okay ra sab ang akong mga anak niya kay nadawat ra nila kay naa kuno koy kauban na. Pero ambot unsa ning nasudlan nako nga kalibutan kay grabe diay ni siya ka selosa ug controlling kaayo. Bisan sa akong work nga wa unta siyay labot manghilabot.

Bisan sa akong mga kauban sa work ug cousins nga babaye, basta makakita siya sa pictures sa Facebook, iya dayon selosan. Magbuot unsay akong isul-ob nga senina, sapatos ug uban pa. Naglibog na ko unsay akong buhaton ani niya so nakahuna-huna ko nga magpatambag nimo. Anugon kon ako ning buhian ning bayhana kay gawas nga batan-on pa, gwapa ug sexy nya bright pa. Unsay imong ikatambag, Noy Kulas?

JAYME

Jayme,

Kon form ang imong gia­pas, di substance sa relasyon, agwantaha na lang na kay anugnan man ka. But kon ganahan ka og substance, pangita og lain nga babaye. Mag-unsa man nang batan-on, gwapa ug sexy kon ang imong life sama na og impiyerno? Unya gikontrolar na ang imong kinabuhi sumala sa unsay iyang gusto. Sakto diay ang imong manghod nga way ni-survive niya kay maldita.

But kon ganahan ka og normal nga kinabuhi nga way mag control o magbuot nimo, way mamantay sa imong social media postings ug uban pa, pangita og lain nga babaye nga kaedad o manghod nimo og gamay. Ayaw anang maoy magbuot nya manghod pa kaayo nimo. Basin sa sunod ana, imo nang mga anak ang rumbuhon. But in the end, ang desisyon naa ra tanan nimo.

NOY KULAS

