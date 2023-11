Tambagi ko Noy Kulas: Close gihapon

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko sa ngalan nga Amy. Kining akong problema parte ni sa usa ka guy nga love na nako pero gaduha-duha ko unsa gyud siya.

Nagkaila mi niya through sa akong babaye nga cousin. Buotan siya ug serious ikaestorya but naa pud siyay sense of humor. Gwapo ug nice og body kay tig-gym. In short, complete package siya nga guy. Comfortable ko kon magkuyog mi so sa pag court niya nako, wa nako dugaya ang pag say og yes niya.

But mao ni ang problem nako karon. Kon magkuyog mi, masakpan siya nako nga mo chat sa akong cousin o sometimes mag video call. Pero kon ako siyang i-confront kon unsa ang ilang real score, close friends ra kuno sila sukad pa kaniadto. Akong cousin akong gi-meet aron maklaro. Ingon niya close friends ra sila kay kon naa pay something nilang duha, ngano kuno ipailaila niya sa akoa.

But uncomfortable ko maghuna-huna kon nganong ing-ana sila. Di ba unethical gihapon nga close ilang communication bisan uyab na mi sa guy? Siya pud kaslunon na next year sa iyang boyfriend. Ikaw, Noy Kulas, unsay imong take ug advise?

AMY

Amy,

Di kalikayan nga magduda ka nilang duha nganong ing-ana sila ka close bisan kaslunon na ang imong cousin sa iyang boyfriend. Daghan na ang mga ing ana nga sitwasyon nga nakabungkag og relasyon tungod kay usually, kon close ang babaye ug lalaki, tagsa ra nga way deeper feeling ang duha. Tagsa ra ang mga hitabo nga way in between.

Besides, ethically, di na dapat ing ana ka close silang duha karon nga naa na moy relationship sa guy ug kaslunon na siya sa iyang boyfriend next year. Kon unsa man sila ka close, usbon na unta na nilang duha ang ilang communication. Naa sab kay katungod magsukit sukit ug masakitan kay bisan tuod close sila sa past, wa na magpasabot nga okay ra ipadayon. Unfair nimo ug sa pamanhunon nianang imong cousin.

Kon di siya maka change kon unsa man ang imong gusto, think about kon angay bang mo continue ka o di. Lisod na nga i-decide but mas maayo nga early pa lang, ikaw na ang modiktar sa dagan sa imong kinabuhi, sa inyong relasyon.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com