Tambagi ko Noy Kulas: Dali nga mamugnaw

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko og Saber Tooth, nagtrabaho sa usa ka call center.

Kining akong problema parte ni sa akong lovelife ug reason nganong di ko ganahan magminyo.

Bag-o lang mi nagbuwag sa akong live-in for two years. Third na ni nako nga partner.

Ang duha namiya nako kay nakakita og lain.

Siya kay ang katarungan wa na siya ganahi nako kay nauga na ko.

I hope di ko kataw-an nimo ug sa imong readers pero maka notice ko nako di na ko makasukol og lapaay sa lion basta molapas na og two years ang akong partner.

Basin nabugnaw sila sa a­­koa mao nangita og lain tong duha but kaning akong recent wa hinuon, very single lang gihapon pero ni­ingon siya nga di na tingali kuno siya attractive para nako kay di na ko makig­lapaay.

Naa gani kadiyot ra kaayo. Noy, ngano kaha noh nga ing ani ko?

Mga seven years nga ing ani ko. Wa man ta koy sakit. Unsay imong ikatambag?

SABER TOOTH

Saber Tooth,

Medyo kataw-anan gamay ning imong problema kay laliman ka, friendly na ka sa kontra after two years.

Sa ato pa, moabot na ang imong puol sa babaye after two years so di na ka makiglambahay sa katre.

Mubo ra kaayo nang two years nimo kay dunay uban moabot og 10 years una pa mohinay.

Kuyaw sab nang imoha kay hapit gyud mohunong.

Anyway, konsulta og psychologist o psychiatrist kay basin duna kay underlying psychological problem hinungdan nga ingon ana ka.

Aron madeterminar kon asa na nagagikan o unsay hi­­nungdan nganong ing ana ka.

Mao na ang akong gidudahan nga hinungdan kay sa gii­ngon mo na, wa ka may sakit.

Unya kay pul-anon man ka, ayaw lang sa paghuna-­hu­na og minyo kay basin ma­hitabo na sa imong asawa, dudahan kang dunay lain bisan kon sa tinuod, na­mug­naw na lang nang imoha.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com