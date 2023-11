Tambagi ko Noy Kulas: Dapatan sa bana

Dear Noy Kulas,

Tagoa lang ko sa ngan nga Andrea, minyo na for 10 years. Nakasuwat ko nimo human nako nabasa ang suwat adtong usa ka mama nga kulatado ang bata sa inahan nga ilang silingan.

Ako pud nag-antos aning panagmal sa akong bana within our marriage. Apil na sa iyang dapatan ang among anak. Di pa ni dugay siya ing ani, mga more than a year pa lang. Basin tungod ni sa stress sa iyang trabaho kay nakabantay ko nagsugod og kainit iyang ulo sukad siya na promote sa work.

Kon ako siyang pangutan-on nganong na change siya, tubagon ra ko og mao lang. Hinuon buotan gihapon siya in general kay work-balay ra siya. Di siya himarkada ug way bisyo. Naglibog lang ko unsay akong buhaton aning akong problema. Kay kon ako ni siyang ireklamo sa barangay, maulawan mi og apil. Please tambagi ko unsay akong buhaton.

ANDREA

Andrea,

Mahimo ra na nga di ida­ngop una sa barangay kon uyon siya mag counseling kay nag need siya niana kay duna nay psychological nga hinungdan sa pagkausab sa iyang batasan. Kana kon wa siya nausab sa iyang routine, balay ug work ra. Kana ra bang wa kay outlet sa imong mga problema, like manglakaw mo sa imong bana ug anak ug open ang inyong komunikasyon, mosangko ra ba sa di maayo. Need og outlet ang tawo sa iyang mga problema o diversion taliwa sa grabeng pressure karong panahuna.

Wa sab nimo isulti kon duna bay mga panahon mamakasyon mo ug magsultihanay mo kabahin sa trabaho, labina sa mga problema. Wa kita masayod kon unsa diay ni kaimportante sa pagtabang sa panghuna-huna sa tagsa tagsa kanato. Mao na nga gihatagan kita og panahon sa pagbakasyon gikan sa trabaho aron makaginhawa. Ang pag open up usab sa problema ngadto sa kapikas makaayo ug makatabang usab sa panghuna-huna.

Unya i-open usab ni nga problema ngadto sa iyang pamilya kay aron makatabang usab sila. Kon ma-exhaust na ang tanang mga paagi unya di gihapon siya mosugot ug mag-usab, diha ka na modangop sa ahensya sa kagamhanan, sama sa barangay ug women and children’s protection desk sa kapulisan.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com