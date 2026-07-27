Tambagi ko, Noy Kulas: Dawo?

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Langlang, 52 na ko ug biyuda. Naa koy tulo ka mga anak. Ang usa nag-eskwela pa sa college while ang duha nag-work na. Sayo namatay ang akong bana so ako ray nagbuhi nilang tulo. Kaluoy sa Ginuo nakahuman ang duha sa akong paninguha ug karon professional na silang duha.
Gatuo ko nga ila kong tabangan sa pagpaeskwela sa akong youngest kay ila baya ning manghod, pero bisan bawon ako lang gihapon ang naghatag. Ako silang gihangyo bisan magtunga lang sa bawon sa ilang igsuon, pero gitubag lang ko nga paundangon lang una ang ilang manghod kon di nako kaya kay sila nagtigom sab alang sa ilang future.
Sa akong kasuko, ako silang gihinginlan ug namiya ang duha. Nag-abang sila og balay ug wa na gyud mo-contact nako. Nagbasol baya ko sa akong nasulti nila. Unsa kahay akong angay nga buhaton?
LANGLANG
Lang,
Nakasabot kaayo ko sa imong gibati kay di baya lalim ang pagpadako, pag-amuma ug pagbuhi sa mga anak. Sayo gud namatay ang imong bana. Nag-inusara ka nga nag-atiman kanila. Di lalim ang “ina-tay” nga kinabuhi kay ikaw ang mokaskas, ikaw sab ang mokanta ug mosayaw. Mao na nga nakasabot ko sa imong kahimangod ngadto sa imong mga anak nga imo untang gilauman nga motabang kanimo sa pagpatiwas sa pagpaeskwela sa ilang manghod. Sagad baya mao nay atong naandan dinhi sa Pilipinas. Magtinabangay ang pamilya kon naa sa kalisod.
Apan inahan ka man, mao nga nagbasol ka sa imong nasulti ngadto kanila. Busa pangayo og pasaylo sa imong di maayo nga nasulti nila. Pasabta sila nga bug-at na sukad pa kaniadto ang pag-amuma ug pag-atiman ingon man pagpaeskwela. Mao nga nangayo ka og tabang nila. Di sa ingon nga sila na lang ang mogasto, kon di moabag lang sila unta nimo.
Kon di motubag sa messages, adtoa, duawa sa ilang gipuy-an. Ayaw himoa nga kinutoban sa inyong relasyon ang pinansyal nga hinungdan. Kon di sila makadawat sa imong pagpangayo og pasaylo, pasagdahi. Kon naa na silay tagsa ka pamilya, makasabot ra sila. Pangita sab og paagi aron mogaan ang imong paggasto sa pagpatungha sa youngest. Basin dunay scholarship nga mahimong iyang aplayan. If makahuman na ang youngest, ikaw na ang magtigom og kuwarta. Ayaw ihurot ang tabang nila kay moabot ang panahon nga duna na silay pamilya, samot nang di ka na priority tingali.
NOY KULAS