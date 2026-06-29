Tambagi ko, Noy Kulas: Depression sa kamingaw

Dear Noy Kulas,
Daghan ang nagtuo nga ang tawo nga nagkatawa pirmi, malipayon. Wa sila kahibawo nga sa likod niini, naa ang grabeng kaguol. Tagoa lang ko sa ngalan nga Elmer, 45 years old, buwag sa asawa kay nikuyog sa laing lalaki 10 years ago.
Sukad nibiya ang akong asawa, kay tan-aw nako ako sab ang sad-an, nagkalainlain lang nga babaye ang akong karelasyon. Kaniadto tagu-tago nga panagsa ra, dihang nibiya ang akong asawa, ilis-ilis na ko og uyab o matawag nga kabit kay technically minyo gihapon ko bisan naa na siyay lain.
Nakaingon kong sala nako kay dako kaayo ko og pagkuwang niya isip husband. Okay kaayo ang akong hinatagan niya ug sa mga bata, but nalimtan nako ang akong obligation niya. Pirmi kong wa sa balay kay naa sa work as one of the managers, usahay bakasyon dala ang kabit o magduwa kuyog ang mga barkada. Hangtod niabot ang time nga pag-uli nako wa na siya sa balay kay nikuyog sa laing lalaki.
Karon, naka-feel ko og haw-ang sa akong life. Usahay mohilak ko kay mingawon ko niya. Sagad tag two to three hours na lang ang akong tulog. Kon akong tan-awon ang iyang social media posts, happy kaayo siya, especially nga nakasabot ang among kids sa iyang gibuhat. I am the bad guy.
Noy Kulas, mabawi pa ba nako ang akong asawa? Karon pa ko nakaamgo sa akong sayop ug I still love her.
ELMER
Elmer,
Madawat pa man kaha nimo nga nikuyog siya sa laing lalaki? Kon dawat nimo na, suwayi ang pagpanguyab og balik niya. Angkona ang imong pagkuwang kaniya kaniadto ug nga imong sala kon nganong gibiyaan ka niya. Naa lagi mga higayon, labina kon minyo na, nga di ta makakita sa dako natong pagkuwang sa atong kapikas. Nagtuo lang ta nga ang material nga mga butang igo na kaayo nga makapalipay nila. Di diay sa tanang mga higayon nga mao na ang makatagbaw sa tawo. Gikinahanglan diay nga naa sab ang atensiyon ug pagmahal.
Pakigkitai siya ug win her over. Kana kay wa mo siya gukda sa iyang gibuhat kay nakaamgo ka nga naa nimo ang pagkuwang, kana timaan nga imo pa siyang gimahal. Isulti niya kini. Ang imong kahiamgo mao sab ang hinungdan kon nganong wa ka nay hapit tulog kanunay. Ug nakaapekto kini sa imong mood ug panghunahuna nga hayan mosangko sa depression kon mapasagdan.
Samtang nagtinguha ka sa pagpakig-uli sa imong asawa, pakigkita sab og counselor.
NOY KULAS