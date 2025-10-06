Tambagi ko Noy Kulas: Di ganahag kasal

Dear Noy Kulas,
Maayong adlaw. Ako si Juan, 48-anyos na. Biyudo na ko. Akong duha ka anak dagko na ug duna nay work. Ang usa gaabang og room while ang usa tagsa ra mauli sa balay.
Nakahunahuna ko sa pagpangita og partner kay kaya ra nako. Naa koy gamay nga negosyo ug saving.
Karon kay naa koy gipilian nga tulo ka babaye, 35, 38, ug kining biyuda nga 52. Kon pisikal ang hisgotan, ang 35 ang the best. Ang 38 stable kaayo kay gawas nga single, maayo og career. Sa tulo, kon ikasinabot nako, kining 52 ang best kay magkasinabot kaayo mi. Pinaka fighter sab sa tulo. Ang ako lang dili gananan kay bisan asa nila gustong pakasal. Unya dili na man ko ganahan nga mahigot. Sa akong edad partnership ug companionship na lang ang akong gananan, dili na ko anang kasal.
Pero kining tulo wala kahibawo nga tulo sila kay scheduled man ni nako ang date nako nila. Serious silang tulo diri nako pero ako dili ko ganahan og lifetime commitment. Unsay imong ikatambag, Noy Kulas?
JUAN
Juan,
Natural ra gyud na sa mga babaye, bisan sa 52 anyos, nga mangita og lifetime nga partner, commitment, dili lang bugno sa katre ug lapaay ra kutob. Nisulod sila og relasyon nga ang tumong stability, lifetime commitment, ug direksyon sa kinabuhi. Wala man ka nakigrelasyon og ‘walker’ nga kuwarta ra ang factor. Lahi man nang mga bayhana, dili kuwarta ang giapas.
Why not consider sa kasal kay mas maayo nang duna moy commitment. Dili ka baya magkabatan-on. Unya og masakit ka tungod sa edad, kinsa may moatiman nimo? So mao sab na ang imong tan-awon. Sa tulo kon i-consider nimo na, ang 38 anyos mas maayo nga investment sa time and effort. Dili kaayo lagyo ang inyong edad, unlike sa 32. Ang 52 anyos mag-una sab sa pagkatiguwang nimo.
So, you better think nianang imong stand karon. But if mao jud na, ayaw palauma, prangkahi. Kinsa ang magpabilin, kana maoy pilia. If wala, pangitag babaye nga imong sultihan daan. Likayi nang manag-iya ka og tulo. Ayaw panglimbong.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com