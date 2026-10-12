Tambagi ko, Noy Kulas: Di ganahan og commitment?

Dear Noy Kulas,
Please i-hide lang ko sa ngan nga Sphinx, 28 years old. Kining akong problema regarding ni sa akong officemate nga close unta nako. Ato lang siyang itago sa name nga Desiree.
Three years na ming officemates. Close friends mi ug proof ana, ari siya mo-confide sa iyang tanang mga problema, sa family ug relationship niya sa iyang live-in partner. Way sekreto nga wa niya gisulti nako. Ari siya mohilak nako. Kon mag-away sila sa iyang partner, mosumbong siya nako. Ari siya mangayo og advice nako kon unsay iyang buhaton.
Diha nay mga higayon nga tuyuon niya manglakaw mi nga kami rang duha nga gabii na kaayo and usahay makaadlawnan mi. Naa pay hubog kaayo ming duha, pero wa ko nipahimulos. Hangtod niabot ang time nga siya na ang nisulti nako nga okay ra niya naay mahitabo namo. Tinuod, nabuhat na namo ang kanang mga butanga nga di nako masulti dinhi nga specific. Nisamot pa ni dihang nagbuwag sila sa iyang partner ug nag-expect ko nga kami na.
Ako siyang gisultihan nga ready kaayo ko mopakasal niya. But nibalibad siya. Unya human ko nisulti niya, di na kaayo siya managad nako. Unsa kahay akong nasulti nga bati? Mo-chat ko di na gani siya mo-seen. Ngano kaha, Noy Kulas? Kadaghan na dunay nahitabo namo ug ga-expect ko nga kami na.
SPHINX
Sphinx,
Maayo unta kon nihatag ka og background niya kay aron sab atong ma-evaluate ang iyang pagkatawo. Posible man gud nga duna siyay insecurity so di siya ganahan og commitment sa relationship. Imo man ning makita diha sa inyong relasyon nga dunay intimacy yet way commitment, way rule tali ninyong duha. Hayan mao na ang rason nga naglikay na siya nimo kay di siya ganahan og commitment, naglikay siya sa mao nga matang sa relasyon.
Huwata lang ang tayming nga kanang magkaistorya mo og klaro. Imo siyang mapasabot sa imong feeling ug expectations. Kon di siya ganahan og kasal, so be it. Kon ganahan kang ipadayon ang inyong relasyon nga way nakahigot nga responsibilidad kay less than lovers, more than friends mo, ipadayon. Hangtod nga makahukom siya nga enough na ang klase sa relasyon nga ingon niana.
But pag-reserve sab sa imong kaugalingon, pagbilin, ayaw ihurot tanan kay basin masakitan ka lang kon makakita na sab siyag laing shoulder to cry on. Ikaw na sab unya ang masakitan.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com