Tambagi ko Noy Kulas: Di ganahan og foreigner

Dear Noy Kulas,

Ako diay si Roxanne, 23, taga south sa Cebu. Akong problema mao ang akong lovelife ug ang akong pamilya.

This is the situation. I have a cousin nga naay boyfriend nga foreigner. Ang foreigner naa puy friend. Kani nga friend naka like sa akoa. Nagsige ni siya og court sa akoa but ako’ng gilikayan ug gibasted kay gawas nga di ko ganahan, naa koy boyfriend. Naa siya ga work sa call center. Buotan kaayo siya, so, nag three years na mi.

But mao ni ang akong problem. Ang akong cousin ni inform sa akong parents parte sa foreigner ug sila pud happy kaayo pagkahibawo nga ganahan sa akoa ang foreigner. Ilang pabuwagan ang akong boyfriend unya ipuli ang foreigner. Wa ko nisugot kay di ko ganahan. Pila na ko ka days nga wa na ko niuli sa amoa tungod sa ilahang gusto. Wa nako sultihi ang akong BF ani kay malain unya siya. But actually naglibog na ko, Noy, unsay akong buhaton. I need your advice.

ROXANNE

Roxanne,

Kitang tanan duna may freedom to choose, unsay maayo alang nato. Unsay sakto ug unsa say gipitik sa atoang kasingkasing. Usahay hinuon malab-anan ra sab ta sa pagbati, di ta makakita sa sitwasyon nga di na diay maayo. Sa imoha, wa man nay problema kay maayo man diay nang imohang boyfriend. Unya sayop sab na nga pagtuo nga ang tanang foreigner solution sa financial problems kay duna say uban niana nila, mangabuso. Naa gani uban nga ang ilang mga asawa gihimo lang nga maora’g helper, labina adtong taas kaayo og age gap. Di hinuon tanan ing ana kay naa say mga mapinanggaon ug naa say kinabuhi nga naharuhay tungod sa foreigner.

If you don’t feel it, ayaw panumbalinga ang imong parents. But at the same time, consult some close friends nga nakaila, not necessarily higala sa imong boyfriend, kon unsa sab ang ilang tan-aw niya. Maybe maka provide sila og ilang kaugalingon nga perspective. Maayo sab imong panguntan-on ang imong boyfriend unsay iyang mga plano alang ninyong duha. Three yeas na baya mo, so, that is something nga ikapasigarbo ug timaan sa seryuso nga relasyon.

NOY KULAS

