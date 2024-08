Tambagi ko Noy Kulas: Di kalugar

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw ninyo. Mangayo ko og advice. Tawga lang ko sa ngan nga Joe.

Duna koy kapuyo ug nag-abang lang mi og kwarto diri sa Cebu City kay naa ra mi sa boarding house.

Naa mi usa ka anak sa akong kapuyo. Ang akong problema kay ang iyang manghod naa na diri nitrabaho unya naa sa among kwarto nangipon kay di gusto ang ilang parents nga maglain kay nahadlok kay unsa unyay mahitabo niya kay bati kaayo og image ang Cebu sa ilaha sa Mindanao.

Ang akoa lang, gusto nako mabuhat namo anytime sa akong pares ang kanang naandan nga buhaton but di kay naa ang iyang igsuon. Lisod kaayo nga naa siya sa amoang kwarto.

Di sab mi makaestorya sa among mga plano ug problema kon naa siya.

Unsa kahay akoang buhaton, Noy Kulas, nga di man sab maminaw nako ang akong pares? Maayo ba ni nga mangipon ang igsuon niya?

JOE

Joe,

Pag set lang og panahon nga makapuyo siya diha. Sakto baya ka nga need ninyo ang privacy kay bisan wa mo makasal pa, pamilya na mo kay naa na moy anak. Pero sabta lang sab nga parte na man na sa atoang kultura ang nahitabo ninyo karon, adjust lang sab.

Mahimo ra baya gyud nga magbuhat mo sa imong gipasabot kon wa ang iyang igsuon. Di sab na 24 hours nga naa siya uban ninyo.

Imo sab nga sultihan ang imong kapuyo sa imong complain, parte sa privacy as a family.

Kon boarding house na, sa ato pa, naa unya nay available nga rooms nga pwede niyang balhinan.

Nagpasabot nga magpuyo mo in the same house but in another room.

Kon di na siya mosugot, lain na sab na. Angay ka nang moprangka sa iyang igsuon kay imong right ang pagbaton og privacy.

NOY KULAS

