Tambagi ko Noy Kulas: Di madawat sa pamilya

Dear Noy Kulas,

Tagoa lang ko sa name nga Frozen, 35 years old ug minyo. Naa na mi anak nga usa sa akong bana. Di mi rich but di sab mi pobre. Usahay gani makabasyon mi sa akong bana ug anak outside sa Cebu. Nakapaeskwela pud mi sa among anak sa private school kay usa ra baya. Buotan kaayo ang akong bana ug mapinanggaon nga pagka bana ug pagka amahan.

Apan bisan unsa na lang ang iyang buhaton, wa makauyon niya ang akong family, especially ang akong inahan kay gusto unta nila nga ang akong uyab nga foreigner ang akong minyuan but bug-at ang akong love sa akong bana so siya ang akong gipili. Sa ilang kasuko, way family member nga ni-attend sa akong kasal kaniadto. Ako rang cousins ug friends ang naa.

Noy Kulas, unsa may among buhaton aron ilang madawat ang akong bana? Pait baya kaayo kay naa mi family affair, di mokuyog ang akong bana kay di man siya tagdon until now. Please tambagi ko o kami. Daghan kaayong salamat.

FROZEN

Frozen,

Ayaw ipamugos sa imong family kon di ganahan sa imong bana ang imong pamilya. Duna man gyuy mga tawo nga nahitabuan niana but ni-survive ang relasyon sa magtiayon kay nag-focus sila sa ilang relasyon, wa sa pamilya sa magkahabig. Kay sa tinuod lang, basta lig-on ang relasyon sa magtiayon ug lig-on ang pundasyon sa magtiayon, di ni mabungkag bisan pag ang duha ka pamilya o usa niini, sa bana ug asawa, mouyog sa relasyon. Gugma, pagsalig ug respeto sa usa’g usa ang importante sa kaminyuon.

So, focus mo sa inyong pagpuyo ug mga kalihukan isip magtiayon. Anyway, sa imo nang giingon maayo ra ang inyong pagpuyo. Di mo dependent sa imong pamilya ug sa iyaha busa di ka angay nga maguol kon nadawat sab sa imong bana ang sitwasyon.

Iampo hinuon ninyo nga malamdagan ang huna-huna sa imong pamilya. Moabot ra lagi ang panahon nga maka­dawat sila sa imong bana, labina kon molambo pa og maayo ang inyong pagpuyo. Ang key nianang inyong sitwasyon, kahiusahan ug pagminahalay nga tiunay. Focus mo og maayo sa imong bana sa pagpalambo sa inyong gitukod nga pamilya nga ang pundasyon mao ang Ginoo.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com