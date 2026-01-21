Tambagi ko Noy Kulas: Di makaanak

Dear Noy Kulas,
Daghang salamat daan sa imong tambag. I-hide lang ang akong real identity. Alyas lang nga Telay ang itawag nako. I am 34 years old and single.
Duna koy boyfriend. Six months na mi. Nakahibalo siya sa akong past nga nakasuway na ko og live in for two years, but wa mi nakaanak sa akong ex. Mao na ang problema nako. Human mi nagkabuwag sa akong ex, nagpa-check-up ko kay nahibulong ko nga wa mi nakaanak nga unta two years man ming nag-uban. Mao diay kay dunay problema sa akong reproductive organ mao nga di ko makaanak.
Nag-ask ko sa ob-gyne ug gisultihan ko niya nga kuyaw kon momabdos ko kay basin mamatay ko.
Ang akong boyfriend ganahan kaayo nga makaanak mi. Naghisgot na gani siya og kasal within this year.
Pero naguol ko kay di nako mahatag ang iyang gusto kay maoy sulti sa doktor. Nahadlok ko mosulti kay basin iya kong buwagan. Love na kaayo nako siya. Naa niya ang tanan nga akong gipangita sa usa ka lalaki. Buotan, caring and responsible. Close kaayo sila sa iyang pamilya nga maoy akong ganahan kaayo kay product ko sa broken family.
Bisan six months pa mi, welcome na kaayo ko sa iyang pamilya. Noy, please tambagi ko unsay akong buhaton.
TELAY
Tel,
Pa-check-up og lain nga doktor. Seek second and third opinion kay basin lain sab ang makita sa laing doktor. Duna bayay mga hitabo nga managlahi ang mga makita sa doktor. Unya ubani og hugot nga mga pag-ampo ug pangaliya kay pipila na ka mga kaso nga sama nimo nga di diay tinuod. Classic example lang ang akong asawa. Sa ikaduhang pagmabdos giingnan siyang di na makaanak, apan nasundan pa man lagi og pipila. So, seek another opinion.
Ikaduha, sultihi ang imong boyfriend sa tinuod, kon unsay diagnosis sa doktor aron makatimbang siya kon mopadayon pa ba siya o di sa iyang plano sa pagpakasal nimo. Diha sab nimo masukod kon ang iyang gugma kutob lang ba diha sa paghatag og anak o di niya igsapayan kon di ka makahatag kaniya og anak. Kay kon di man ka makahatag, mahimo baya mo nga managop sama sa gibuhat sa ubang mga magtiayon nga wa nakaanak. Naa say uban nga nanagop una pa nakaanak.
Consult og laing doktor. Be honest sa imong BF and pray from the heart. Kanang way undang nga pag-ampo nga unta makaanak ka.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com