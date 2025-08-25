Tambagi ko Noy Kulas: Di pa andam

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Teo, 38 years old. Ang akong problema mao ang akong present nga live-in partner. Duna mi usa ka anak while duna siyay sa usa iyang former boyfriend nga among officemate kaniadto, apan naminyo sa laing babaye ug toa na sa abroad nagpuyo.
Mga three years na mi nga nag live in. Ang ubang mga babaye sa ani nga kadugayon gusto nang magminyo, apan siya dili pa. Kadaghan na ko naghisgot parte sa pagpakasal kay siya 34 years old na. Sa among kadugayon ug naa nay anak angay na unta mi mo settle down, but siya moingon lang nga di pa siya ready. Kon akong pangutan-on ngano, tubagon lang ko og basta lang. Way tarong nga explanation kon ngano.
Imposible nga wa siyay love nako kay nakaanak na gani mi og usa. Unsa kahay akong buhaton, Noy Kulas, aron makasal na mi? Akong family gusto na gyud nga makasal mi. As Catholics, gusto nila nga makasal na mi sa simbahan.
TEO
Teo,
Naa gyuy mga tawo nga di pa andam mosulod og lifetime commitment sama sa kaminyuon. Sagad hinuon sa mga lalaki, rare sa mga babaye. Basin the same ni siya sa ubang mga babaye, di ganahan og commitment human sila nakatilaw og sakit nga experience.
Bisan tuod three years na mo nga nagpuyo ug duna nay anak, di ni guarantee nga segurado na siyang kamo na gyud sa tibuok kinabuhi. Usahay ang di maayo nga experience makamugna og lifetime trauma nga magmugna og doubt ug confusion.
Ayaw lang siya pugsa o i-pressure. Hatagi siya og space nga maghuna-huna sa imong marriage offer. Sabta ang iyang baruganan nga di pa siya ready ning panahuna. Di pa siya ready sa lifetime commitment. While maayo ang gusto sa imong pamilya ug nadawat siya, mas maayo sab nga hatagan siya og igong panahon nga maghuna-huna. Meanwhile, ipakita mo kanunay ang pagsabot, pagmahal di lang niya kundi sa iyang anak sa una niyang boyfriend. Basin pa makita niya ang imong grabeng effort ug makahukom na siyang magminyo mo. Ang key lang gyud ana, respect her and continue loving her.
NOY KULAS
