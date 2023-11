Tambagi ko Noy Kulas: Di pa ganahan magminyo

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw. Itago lang ko sa ngan nga William, 38 anyos na but ulitawo pa.

Basin mag-wonder ka nga ulitawo pa ko until now. Di ko playboy ug di pud ko bayot. Di ko torpe kay kadaghan na gani ko nakaagi og relationship but pirme nga failed. Nangaminyo na lang og lain ang mga babaye nga nangagi sa akong kinabuhi but nagpabilin ko nga ulitawo.

Maayo ko og work but hilig ko og outdoor ug daghan nang time nga mobiyahe ko nga ako rang usa kay di ko ganahan ma disturb or wa ko sa mood nga naay kauban nga modisturbo. Naay ubang mga lugar nga way signal sa cellphone ug maoy akong giadto kay ganahan ko nga ako rang usa.

Di sa ingon nga di ko ganahan og babaye kay dali ra ko ma inlove but paglabay og months, mapul-an na ko, especially kon ang babaye kanang possessive. Usa pa, di ko ready nga makaanak kay ganahan pa ko nga malingaw og suroy. But ang akong parents ug mga igsuon nagsige na og hangyo sa akoa nga magminyo na kay ready sila motabang sa wedding.

Unsaon man ni nako nga as if ila na ko nga gi-pressure? Ma­ayo kaha nga ako silang tu­manan? Tambagi ko, Noy Kulas.

WILLIAM

William,

Ayaw pagminyo kon di ka pa ready ug di ka ganahan og bata. Mahimo man hinuon nga magminyo apan kon mag conflict ang inyong gusto sa mamahimo nimong asawa kay ganahan siya og bata, mahimo na kini nga problema. Usa pa, usa ka mga lalaki nga di pa ganahan og commitment ug responsibility busa di ka pa ready sa kinabuhi nga minyo kay dako kaayo ni nga responsibility ngadto sa imong asawa ug sa imong mga anak. Nagkinahanglan kini og hugot ug lifetime nga commitment.

Busa, di pa angay kanimo ka­ron nga mosulod og ka­min­yuon bisan kon gi-pressure ka na sa imong pamilya. Di lumba ang kaminyuon, labina kon lalaki, kon di pa gusto nga mo-settle kay di lagi lalim ang papel sa bana ug amahan. Gikinahanglan nga andam ka niini with your whole heart and soul. Apan kay gusto ka pang magsuroysuroy, mag-inusara, kini mga sign nga di ka pa andam. So, ayaw pagpadala sa pressure. Pasagdahi sila samtang padayon sa pag-enjoy sa imong pagka single. Kana pa, way magsige og check nimo, di ba?

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com