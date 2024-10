Tambagi ko Noy Kulas: Di paminyuon

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa ngan nga Ginalyn, dalaga. Ako ang kinamanghuran namong mag­suon ug single pa until now bisan 36 years old na ko.

Ang tanan nakong mga igsuon minyo na ug ako na lang ang nagpuyo sa amoang balay uban sa among parents ug usa ka helper.

Mga more than a year naa na koy boyfriend nga foreigner nga 40 years old pa. Gusto na siya nga magminyo mi unya og balik niya sa Philippines next year.

Ako ning gisulti sa akong parents ug mga igsuon. Okay ra ang among parents but ang akong mga igsuon supak kaayo kay mag unsa na lang ang mga tiguwang kon wa ko kay dad-on ko sa akoang BF.

Mao ni ang among giawayan kay sila nagminyo nya ako dili na paminyuon nila. Dili ba unfair?

Karon wa pa ko managad nila. Ang importante nako kay supportive sila si Papa ug Mama. Unsa kahay akong buhaton?

GINALYN

Ginalyn,

Go for it. Kon way problema ang imong parents nga magminyo ka, way problema. Sakto ka, ang importante nga sila supportive sa imong plano.

Kahibawo na sila unsay ilang buhaton kay naa na silay plano sa future.

Tagda na lang ang imong mga igsuon but buhata ang gusto nimong buhaton kay alang man gihapon na sa imong future kay dili baya na sila makauban nimo, sila ra ug ang ilang pamilya. Usually mao na ang nahitabo sa mga single intawon.

Kay kon magminyo ug mo abroad ka, wa man na nagpasabot nga pasagdan mo ang inyong parents. Maka-support man ka especially sa financial needs.

Ayaw lang pagdumot sa imong mga igsuon. Wa man say makapugong nimo kay naa ka na sa hustong edad. Ayaw pagdugay kay you are not getting younger. And you are not young anymore.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com