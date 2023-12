Tambagi ko Noy Kulas: Di pwede

Dear Noy Kulas,

Good day nimo. Usa ko sa imong followers sa Superbalita. Just call me Beth. Kining akong problem parte ni sa tawo nga I love so much but bawal kuno mi.

This is the story. Kani si Ramil, ang guy nga akong love kaayo, nagdaku ni sa amoa and sa akong nahibaw-an, di namo siya paryente but treated like a son sa akong parents.

Anak ang ilang treatment sa iyaha while kami amo siyang igsuon. Bisan unsaon pa nako, lahi ang akong feeling sa iyaha kay nakahibawo ko di mi blood related.

Close kaayo mi, Noy Kulas. I know nga same siya naay feeling sa akoa kay lahi ra kon kami rang duha magkuyog. Maka notice ko nga magselos siya sa akong mga boyfriend sa una.

Ako sab, lain ang akong feeling kon naa siyay GF. Karon nag ask ko nila sa akong parents kon kinsa ang family ni Ramil.

Ingon nila wa sila kaila kay gi-adopt nila si Ramil kadtong wa pa sila kaanak ni Papa. Legally adopted siya.

Naay gasulti nako nga kon legally adopted, di mahimo’ng magkarelasyon. Tinuod ba ni? Daghang salamat.

BETH

Beth,

Sakto ug tinuod kaayo. Naa na sa Article 38, subsection 7 ang pagdili sa inyong relasyon.

Di mahimo’ng magkaminyo ang sinagop nga anak ug anak by blood sa adoptive nga mga ginikanan.

Klaro kaayo na. So, legally di mahimo kay nahasupak sa balaod. Kon nahasupak sa balaod, sibil man o relihiyuso nga kasal, di mahimong kaslon mo. Tingali mahimo sa simbahan apan ceremonial ra, di legally binding.

Busa, mas maayo samtang sayo pa, don’t cross the bridge.

Buwaga ang inyong dalan samtang sayo pa kay wa ni padulngan kay bisan unsaon, way legal nga paghigot kon magkinaunsa man.

Luoy sab ang inyong mamahimong anak. Kana gud untang pagdili sa close ra kaayo by blood nga relatives, is based on science but naapil na lang sa kultura hangtod nipaingon sa legal.

Basta ning sayo pa, mas maayong maglikay mong duha.

NOY KULAS

