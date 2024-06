Tambagi ko Noy Kulas: Diktaran sa BF

Dear Noy kulas,

Ako si Jane, single mom ug dunay boyfriend nga maoy akong problema. Ato lang siya itago sa ngan nga Ben.

Sa dihang bag-o pa mi nga nagkaila, nakahibawo na siya nga single mom ko ug lahi ko sa ubang mga babaye kay di ko magpadiktar sa lalaki ug prayoridad nako ang akong anak. Apan mao ni ang nahimo namo nga problema.

Dunay mga time nga mag-date mi but di madayon kay dunay problema parte sa akong anak.

Mao na ang usa sa among awayan. Masuko pud siya kon molaag ko kauban ang akong mga barkada sa work.

Ako siyang gipangutana kon nganong nasuko siya nga sa wa pa mi nagkaila ug nagkauyab ingon ana na man ko.

But stressful kaayo ang pagsige niya og diktar nako.

Gusto na ko mo-surrender sa iyang grabe makahigot nako.

Okay ra man gyud unta siya kay way bisyo ug sure ko nga one woman man siya.

Kana lang ang iyang pagkaseloso ug pagdiktar. Maayo kaha magbuwag na lang mi?

JANE

Jane,

Hayan kon imo na siyang buwagan, diha na siya makaamgo nga di diay maayo nga mangdiktar og tawo o karelasyon labina kon daan na kini niya nga kinabuhi.

Wa may dautan kon ang imong anak maoy imong prayoridad. It means respon­sable ka nga pagka inahan.

Kanang sa imong mga barkada, mas maayo sab nga imong i-introduce ang imong boyfriend nila aron makaila sab sila niya ug siya sab nila.

Mahimong imo siyang pakuyogon sa mga laag kay wa may dautan kon siya pakuyogon isip imong boyfriend.

Mao sab tingali nga ingon ana siya way kompyansa kay wa mo man siya ipaila-ila tingali sa imong mga barkada.

Wa sab tingali nimo siya pakuyoga. Kon imo na siyang maila-ila og maayo sa mga barkada, hayan mau­sab na siya. Apan kon gahi gyud, buhii na lang ang relasyon.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com