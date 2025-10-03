Tambagi ko Noy Kulas: Dimalas o swerte?

Dear Noy Kulas,
Maulaw unta ko mag-email nimo pero niingon man ka nga protected ang among privacy so, nia nag send ko.
Itago lang ko sa ngan nga Tindoy,38 years old, minyo.
Ang akong asawa mang-hod nako og 8 years.
Sukad sa nagkauyab pa mi until naminyo, daghan ang nakaingon nga swerte ko kay nakaasawa ko og gwapa, sexy, puti og panit.
But sukad mi nakaanak, nakapangutana ko kon wa ba ko gidimalas kay akoa na man tanan.
Gi- breastfee ra niya og three months ang bata dayon gatas na nga baligya.
Ako ang gaatiman sa among anak, magbilar sa gabii samtang siya lami kaayo og katulog.
Matod niya kapoy kuno sa work.
Bisan sa pagluto ako na tanan apil na panglimpyo sa balay.
Usahay manuhol na lang ko og makalimpyo.
Noy Kulas, sakto ba ni ang iyang gibuhat?
Di ba shared man gyud na ang responsibility?
Feel nako ako ra man. Hayahay ra siya. Unsa may imong ikatambag?
TINDOY
Tindoy,
Barugi lang gyud una nang imong pagka amahan kay naa na man gyud na.
Tinuod shared responsibility na pero basin spoiled na daan ang imong asawa, mao nang karon samot na.
Sagdahi lang sa na kay bag-o ra nanganak kay if imo nang sungagon og istorya basin makaapekto na sa iyang recovery human nanganak.
Sa recovery, physically naa sa 6-8 weeks apan sa stability, it will take a year ingon pa sa experts. But timan-i nga ang recovery managlahi kada tawo. Dunay dali, dunay dugay maka recover.
As husband, sabta lang sa na kon bag-o pang nanganak ang imong misis.
Ang panghuna-huna niana apektado baya sa hormonal changes.
Busa ikaw na lang adjust una kay siya ug ang inyong baby are both imong responsibilities as husband and father.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com