Tambagi ko Noy Kulas: Disiplina o abuso?

Dear Noy Kulas,

Ako si Dina, minyo, taga Cebu City. Duna mi duha ka mga anak sa akong bana.

Ang akong problema mao ang akong bana nga grabe kaayo makadisiplina sa among mga anak. Gamay lang nga sayop sa mga bata, iya dayon nga dapatan. Bunalan og bakos, paludhon nga dunay asin ug usahay pagutman. Maglalis mi kay maluoy ko sa among mga anak nga masakitan ug di lalim maminaw sa ilang mga hilak.

Ako unta ni idangop sa barangay pero nihulga ang akong bana nga magbuwag mi kon ako ning buhaton. Di ko gusto nga mao ni ang mahitabo namo. Unsa may akong buhaton aron mahunong siya aning iyang nalab-anan nga disiplina?

DINA

Din,

Choice nimo ni, imong ka­min­yuon tali sa imong bana o inyong mga anak. Take sa side sa inyong mga anak kay dautan na man na iyang gibuhat. Di na disiplina, child abuse na man na. Kanang panagsa nga corporal punishment, a­­lang nako, okay ra na but kon magsige na o kada sayop bisan gamay, di na sab na mao. Mas grabe na nga pagutman ang inyong mga anak kay kuyaw ni sa ilang panglawas.

Ayaw kahadlok sa pag-report sa inyong barangay o sa police station diin mo na-under kay basta ing ani nga case kay i-treat na nila nga confidential. At least masayod ang imong bana nga kalapasan sa balaod nang iyang gihimo. Kinahanglan nga mahunong o maundang na. Ayaw kahadlok anang hudlat niya kay most likely, iya ra nang hudlat nimo aron di siya masanta nianang iyang pangabuso.

NOY KULAS

