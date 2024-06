Tambagi ko Noy Kulas: Duda sa tupadtupad

Dear Noy Kulas,

I’m 40 years old ug minyo. Duna mi tulo ka anak sa akong bana. Dagko na ang mga bata but pulos na nag-eskwela. Kining akong problema ako ning patambagan nimo kay lalaki man gyud ka. Kining akong bana usa ni ka supervisor sa ilang kompaniya. Kay supervisor, busy siya pirme, unlike nako nga ordinary employee.

Usa sa iyang mga kauban nga babaye nabantayan sa among mga anak nga pirme tupad sa ilang amahan sa mga picture sa mga event sa kompaniya. Usahay kanang sikit kaayo nga maingon nako nga lahi na ang kasikit kay naay something. Ang mga bata maoy nakabantay ini but sa sugod wa lang nako gi-mind kay kauban ra lagi sa work. But nakabantay ko nga naay kausaban sa lihok sa akong bana.

Kaniadto naa gyud nang buhat sa magtiayon but akoang nabantayan nga usahay di na siya mo-respond kay lagi kuno gikapoy siya nga unta di man siya ing ani kaniadto. Usahay ako siyang sultihan sa akong nabantayan but wa ko nag mention sa mga bata. Masuko siya ug dayon lakaw basta kani na nga topic.

Noy, lalaki man gyud ka, tinuod kaha ni ang akong mga pagduda ug sa mga bata? Nganong masuko ug lihay man siya kon mangutana ko? Unsay imong ika-advice?

LOUIE

Louie,

Ang behavioral change sa tawo, sama sa imong bana, usa sa mga timaan nga angay nga obserbahan ug ikonsiderar nga susihon kon duna may mga pagduda. Sagad sa mga kausaban sa pamatasan, naandan ug routine maoy mga timaan nga something is going on. Kay maka influence man na sa panghuna-huna ug sa lihok sa tawo. Sama anang magtago-tago og cell phone nga di maoy iyang naandan o kaha magsige og chat.

Kanang tupadtupad, kon sige-sige na, di na random pics, lahi sab tuod na. Naa na koy nasugatan nga hitabo nga ing ana nga ang babaye sige og tupad sa bana. Ang pagduda sa pamilya tinuod gyud diay.

Kon gusto ka, panid-i ang imong bana sa iyang trabahoan, kanang ting-uli kay sure gyud na, makit-an nimo kon tinuod ba ang inyong mga pagduda. Mas maayo nang di ikaw ang makalitan, kon di siya. Mas maayo nang maneguro kon tinuod ba o di. Lahi nang duda lang sa tupadtupad kay sa naa gyuy mga ebidensya.

NOY KULAS

