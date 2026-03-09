Tambagi ko Noy Kulas: Duna diay anak
Dear Noy Kulas,
Just call me Justin, 45 years old, minyo, dunay duha ka anak. Kaniadto daghan ko og uyab. Usahay madungan nako ang duha o tulo. Niabot ang panahon nga gikapoy na ko, ni stick to one ko sa usa ka babaye. Mao na ni ang akong asawa karon. Usahay, gukdon gyud diay ka sa imong kagahapon. Mao ni ang nahitabo nako karon.
Dunay ni-message nako nga batan-ong lalaki, 18 anyos na kuno siya. Toa siya sa abroad kay na-citizen na man siya kay ang iyang inahan kuno naminyo og foreigner. Gidala siya sa iyang mama ug gisagop sab siya sa bana nga foreigner. Ingon pa niya wa kaayo siya ni-pressure sa iyang mama nga makaila sa iyang amahan kay minor pa siya. Karon nga naa na siya sa legal age, iya nang gi-pressure ang iyang inahan kinsa ang iyang papa. Ako ang gitudlo.
Nisulti siya diri nako kinsa ang iyang mama ug ang details. Nahinumdom na ko kinsa ang iyang iyang inahan, but wa ko nakahibawo nga naa mi anak. Di sab ko makaseguro ako ba ang papa. Mouli siya diri sa Pilipinas aron makig-meet nako. Ang akong problema kon tinuod ba kaha nga ako ang amahan. Unsaon nako pagseguro nga ako gyud ang papa? Ako bang sultihan ang akong asawa ug mga anak nga naa silay igsuon? Tambagi ko, Noy Kulas.
JUSTIN
Justin,
Pakigsultihi ang mama una ka makig-meet anang nagpaila nga imong anak. Unya adtoa sab ang lugar nga gipuy-an kaniadto sa imong ex pag-verify unsa katinuod nga naa moy anak. Pagkuha og impormasyon kalabot sa pagmabdos sa imong ex. Aron pagseguro kon ikaw ba gyud ang papa, imong ipailawom sa DNA testing ang nagpailang imong anak with his consent. Kana kon duna ka say ikagasto.
Sultihi og una ang imong asawa kabahin sa nagpaila nga imong anak kay bisan unsaon lisod nang taguon. Anyway nahitabo man kaha na sa wa pa mo nagkaila ug nagkarelasyon? Wa siyay labot sa imong kinabuhi kaniadto. Ikaduha wa ka sab makahibawo nga duna diay kay anak niadtong bayhana. Expect lang nga makugang ug hayan masuko, apan molabay ra na. Mas maayo nga kamong duha ang naa kon mosulti ka ngadto sa imong mga anak nga duna silay maguwang. Ikaw na ang mopasabot nila parte sa sirkumstansya. Buhaton mo kining tanan samtang di pa moanhi ang nagpaila nga imong anak.
NOY KULAS
