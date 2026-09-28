Tambagi ko, Noy Kulas: Dunay gitaguan?

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa name nga Myka. Ang akong problema mao ang akong fiancé. Upat na mi ka tuig nga uyab. Early this year ni-propose siya og marriage nako. Nalipay ko og maayo, apan karon naglibog ko kon mopadayon ba ko o di na. Mao ni ang nahitabo.
Human siya ni-propose ug nagkasabot ming magpakasal early next year, kampante na kaayo unta ko niya. But nakabantay ko sugod adtong June, usahay as if wa siya sa hunahuna, mawala siya usahay sa among topic. He was not like this kaniadto. Wa lang nako kaayo hatagi og meaning. Until nga nakabantay ko nga dunay mga time nga kalit lang niyang i-cancel ang among lakaw.
Duna say mga time nga kuyog mi sa iyang bag-ong mga kauban sa work, lahi siya og tinagdan ug naa pay time ako ang subject sa mga komedya nga wa ko naka-like. Nagkadugay nagkabati na hinuon ang akong perception niya. Nagduda ko nga dunay third party nga involved apan wa lay nakaako sa pagsulti diri nako.
Unsa kahay akong maayong buhaton, Noy Kulas? Ako ba siyang i-confront? Please tambagi ko.
MYKA
Myka,
Mas maayong imo siyang sultihan sa imong naobserbahan sa iyang mga lihok sa pipila ka nanglabay nga mga buwan ug sa iyang treatment nimo. Imo sab siyang prangkahan nga wa ka nakauyon sa iyang gipangbuhat labina gyud kanang himuon kang tadtaran sa mga komedya. Ayaw pugngi ang imong kaugalingon kay aron masayod sab siya nga wa ka na nakauyon sa iyang gipanghimo aron di na niya buhaton pag-usab. At least duna ka pay panahon sa pag-atras kon ingon ana gyud diay siya.
Ang pagka-fiancé di na permiso nga mahimo na lang nga bugalbugalan ang fiancée. Sama gud sa magtiayon, ang pagkakasado di mahimong permiso nga bisan unsa na lang butang nga gustong buhaton sa usa ka partner mahimo niya. Wa sab nagpasabot nga kay naa nay kasabutan, mahimong usbon ang treatment ngadto sa partner. Kinahanglan naa gihapon ang respeto sa usa’g usa. Gikinahanglan gihapon gani nga dunay space kon gikinahanglan sa usa ka partner tungod sa usa ka sitwasyon.
Kon di gihapon siya mausab, paniid lang kay moabot ra ang adlaw nga imong masayran ang kamatuoran. Kondi man gani, nilutaw na ang iyang tinuod nga batasan nga hayan iya lang nga gitaguan, duna ka pay panahon sa pag-atras.
NOY KULAS