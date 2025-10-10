Tambagi ko Noy Kulas: Dunay tinagoan

Dear Noy Kulas,
Bisan diay mag serve sa church naa diay weakness. Mao ni ang akong na experience karon. I am Mikey, 24 years old. Gusto ko magpatambag nimo.
Wa pa mi nag one year sa akong boyfriend nga former sakristan ug catechist. Okay ra kaayo siya sa among few months.
Ganahan ko niya kay respectful kaayo siya nako. Ganahan kaayo ang akong parents niya kay buotan kaayo siya. Mao na ang akong pagtuo niya. Pero naa diay siyay tinagoan.
Ni-request siya nako nga mo-kiss sa akong cheek. Okay ra ko kay cheek ra man. Nalipay kaayo siya kay nisugot ko. Sa laing time, gusto niya mo-kiss sa lips. Akong giingnan nga smack lang. Okay ra kaayo siya.
Sa lain namo nga laag, nihangyo na sab siya nga French kiss. Di unta ko mosugot pero namugos siya. Ni-agree na lang sab ko. Grabe kaayo siya, di ko hapit kaginhawa.
Lately, gusto niya mang check in mi aron kuno kanang magkaistorya mi og maayo.
Nibalibad ko kay kuyawan ko dunay mahitabo namo kay maglain baya sab akong feeling basta mo-touch na siya.
Karon wa pa nako siya sugti. Nakahunahuna gani ko nga ako na lang siyang buwagan bisan ako siyang love. Sakto ba ko? Kuyawan man gud ko mahilabtan unya di maayo ang result. Ganahan pa ko mag single. Please tambagi ko.
MIKEY
Mikey,
Ayaw lang una pag decide sa pagpakigbuwag. Set og boundary sa inyong relasyon ug buhaton. Kon di siya mosugot, mamugos gyud, diha ka na mobiya sa inyong relasyon.
Di maayo nga ang lalaki di magrespeto sa unsay gusto sa babaye kon valid ang rason. Ang imong rason valid man kaayo.
Di ka gustong dunay di maayong bunga if imong ihatag ang imong pagkababaye niya. Right sab na nimo nga mobalibad kay imo mang self ang imong itugyan.
So, if di siya morespeto sa imong i-set nga boundary, better say goodbye.
NOY KULAS
