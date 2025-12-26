Tambagi ko Noy Kulas: Duwa sa kapalaran

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko’g Rom, 39 years old, single. Ambot rare tingali ning akong problema. Ten years ago duna koy girlfriend nga akong naila-ila during sa akong mga biyahe. But after fourth months namo kalit lang siyang nawagtang ug wa na koy balita. Ako na lang nahibaw-an nga niuli siya sa ilaha kay nahadlok siya human siya nakahibawo nga siya mabdos. Na-surprise ko sa iyang pag-uli kay wa ko niya pahibaw-a nga andam unta kong manubag, mopakasal niya.
Fast forward karon, kuyaw kaayo ang twist. Naa koy girlfriend nga taguon lang nato sa name nga Linda. Two years na mi ug kay gusto na kong mo settle down, nikuyog ko sa pagbakasyon sa ilang lugar sa Mindanao. Didto na ko na shock kay didto sa ilang balay akong nakit-an ang picture sa akong kanhi GF. Nangutana ko kinsa to. Iyang maguwang nga namatay five years ago sa sakit ug nabilin nila ang only anak nga lalaki. Hapit ko natuk-an, Noy Kulas, kay pagkakita nako sa bata, ako man gyung nawong. Liwat kaayo nako. Ambot nakabantay ba kaha sila.
Ako ba kaha silang sultihan sa tinuod? Maayo ba?
ROM
Rom,
Sultihi sila sa tinuod aron magmalinawon ang imong huna-huna. Lahi ra gyud ang pagpagawas sa tinuod aron ka sab makapaila nga ikaw ang amahan sa bata. Aron imong mahibaw-an kon nganong nidiretso pag-uli ang imong kanhi nga wa mananghid nimo nga unta andam ug gusto kang magpakasal niya. At least ba dunay closure ang wa natubag nga pangutana nimo sa iyang kalit nga pagbiya. Human niini, dawata kon unsa may reaction sa pamilya.
Kining imong kaso medyo talagsaon but di imposible. Sama sa usa ka tawo nga namisita sa iyang uyab, iyang naila-ila ang mama. To his surprise, ang mama diay half sister sa iyang papa. Sa laktod first cousins sila sa iyang uyab. Nahitabo ni sa Samar several years ago.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com