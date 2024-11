Tambagi ko Noy Kulas: Eskandalusa

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa alyas nga Timmy, 38 years old. Minyo na ko for 10 years sa akong asawa nga way buot. Makaingon kong way buot kay siya ang nagdala og gubot sa akong kinabuhi.

Sa uyab pa mi ug bag-ong minyo di man ni siya ing-ani ka mangtas kaniadto. Nagsugod lang ni three years ago human siya nag-miscarriage. Kaingon nako mawagtang ra but nagkagrabe na hinuon. Selosa kaayo ang akong asawa nga bisan kinsa na lang nga babaye ang iyang awayon. Tungod ani, nagsige na ko og hawa sa among balay ug mouli ko sa amoa sa Negros.

Ang latest kaayo ang nahitabo last week. Nagkadungan lang gud mi sa akoang kauban sa work og atang og masakyan. Karon naa ra diay siya nagpahipi, naniid nako. Iya kong gipatiran unya iyang gisagpa ang akong kauban kay kabit kuno nako. Na-shock mi sa akong kauban. Mo-file gud unta siya og complaint sa barangay but ako ang nihangyo niya nga di idayon.

Karon nilayas na ko sa amoa ug gidala na nako ang akong tanang mga butang kay karon wa na koy plano mobalik. Nag-inform na ko sa company ug ila kong gitugtan nga mag-work from home lang una. Noy, magpatambag ko nimo. Sakto ba ang akong gibuhat?

TIMMY

Tim,

Sakto kaayo ang imong gibuhat aron motagam ug makaamgo ang imong asawa. Naa niya ang problema. Naa siya'y problema. Ang iyang insecurity migrabe og maayo o grabe kaayo. Hayan makaamgo siya nga gikinahanglan nga iyang ilhon ang problema. Kinahanglan nga sulbaron. Basin duna siya'y post partum depression nga maoy naka-trigger anang iyang kahimtang karon bunga sa pagkakuha sa inyong anak. Isip inahan mas dako ni og impact niya kay nimo.

Mao ni ang akong duda kay nagsugod man kaha ni human siya nakuhaan. But duda lang nang akoa kay doctor ra man ang maka-diagnose niana. Busa mas maayo nga ipatan-aw una siya og doctor sa iyang pamilya aron masuta ug makompirmar kon naa ba siyay sakit. Or natural lang gyud nang iyang pagka selosa ug karon lang nigrabe sa last three years.

Niingon kong sakto ang imong gibuhat but I am not saying nga imong buwagan. Kon kadaghan na niya buhata ang pagpakauwaw tungod sa grabeng selos unya wa siya mo acknowledge sa problema, kana sakto ka sa imong paglayas nga sama sa di na mobalik. She must heal herself kay mag unsa man nang mobalik ka unya ang problema naa ra? Ayaw sab sirad-i ang imong suporta sa inyong anak.

NOY KULAS

