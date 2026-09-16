Tambagi ko, Noy Kulas: Feeling batan-on

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Martha, 30 years old, happily married. Suwerte ko kay nakabana ko og Christian nga Catholic. Buotan kaayo, very responsible ug deep kaayo og faith. Dili siya boring ikauban bisan sa iyang pagka-religious.
Ang akong problema mao ang akong mama. Nagkabuwag sila sa akong papa eight years ago. Usa sa ilang pirmi awayan mao ang kaduol sa akong mama sa mga lalaki bisan minyo na.
Moinom ug motagay ang akong mama kay ingon ani na siya sauna pa. Usahay magduda ko kon di ba kaha ni siya tomboy. But di sab tingali kay sukad nagkabuwag sila ni Papa, akong nabantayan nga naa siyay ka-date nga mga lalaki. Mga single hinuon bisan kon manghod niya. Ako nang gi-call ang iyang attention but mokatawa ra man siya kay lingawlingaw ra kuno ang iyaha. Si Papa naa na sab hinuoy partner ug nakaanak na sila og usa kay batan-on ang babaye.
Lately lang wa ko nakauyon sa akong nabantayan. Duna nay partner ang akong mama nga minyo. Ako gi-background check ang lalaki. Usa ka OFW ang iyang asawa ug dunay usa ka anak.
Ako nang giistoryahan si Mama pero moingon ra man nga friends ra sila. Unsa kahay maayo nakong buhaton, Noy Kulas, kay wa ko nakauyon aning iyang gibuhat. Nauwaw sab ko sa akong bana kay maayo baya ang iyang pamilya while akoa dili. Please tambagi ko.
MARTHA
Martha,
Ayaw undangi pagpakigsulti ang imong inahan bisan kon masuko na siya nimo. Anak ka man busa duna kay katungod sa pagtan-aw kon unsa may iyang ikaayo bisan tuod kon ingnon kang ‘anak ka lang.’ Wa man na nagpasabot nga maayo ang iyang mga desisyon bisan siya inahan. Mao gani tingali nga gibiyaan siya sa imong papa. Sultihi siya nga makaguba siya og pamilya.
Pakigsultihi sab ang lalaki. Sultihi nga kon di man gani siya moundang sa pagpakigrelasyon sa imong mama, imong pahibaw-on ang iyang pamilya. Ayaw kahadlok ug kabalaka kay imo ning gibuhat alang sa ilang kaayuhan. Kay moabot ang panahon nga mahibaw-an ang ilang relasyon ug hayan mabilanggo pa silang duha kon makahuna-huna ang asawa sa mao nga lalaki.
Kinsa may maulawan? Silang duha ug apil na ang inyong mga pamilya. Ayaw pagtugot nga mahitabo na.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com