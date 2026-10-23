Tambagi ko Noy Kulas: Foreigner o Pinoy?

Dear Noy Kulas,
Ako si Mercy, 36 anyos, single. Duna koy Pinoy nga boyfriend ug ning bag-o, naa koy foreigner nga uyab. Wa kahibawo ang akong Pinoy nga BF nga naa koy lain. Tulo na ka tuig mi sa akong Pinoy nga uyab nga atong tawgon og Allan. Buotan man siya, apan murag wala siyay plano sa kinabuhi kay hangtod karon wala gihapon siyay hisgot bahin sa kasal.
Hilig sab siya'g barkada ug usahay di madayon among date tungod sa iyang mga amigo. Sige na'g pangutana akong parents kanus-a sila makakita og apo. Giingnan ra nako silang maghuwat. Okay ra nila si Allan, pero nabalaka akong papa kay murag way tumong sa kinabuhi akong BF ug katag og hunahuna kon mag-estorya sila.
Ang akong BF nga foreigner serious. Forty years old and divorced kausa. Gusto na siya moari sa Philippines aron magkailhanay mi personal. Nag-explore siya nga in two years magminyo mi kon iyang tan-awon worth ko. Iya kong dad-on sa ilang country kon mahitabong magminyo mi.
Noy Kulas, kinsa kaha akong pilion, si Allan o ang foreigner? Sekreto ra sa akong parents ang foreigner. Anugnan sab ko ni Allan kay three years na mi, pero wa gihapoy klaro. Unsa kahay maayong buhaton?
MERCY
Mercy,
Lisod sab nang imong position kay ang foreigner conditional samtang si Allan wa say klaro. Ang labing maayo nimong buhaton mao ang pagsukna kang Allan kon unsay iyang plano ninyong duha. Naa ba siyay plano nga magpakasal mo? Kon wa gani siyay plano pa, since you are not getting younger, mahimo nimo ni nga himuong rason sa pagbiya kaniya.
Motutok na lang ka nianang foreigner kay duna siyay plano kon unsay inyong padulngan. Naghisgot na siya og kasal bisan kon conditional. Maayo na lang na kay sa nianang uban diha nga lami kaayo og mga saad apan atik ra diay ang ilaha. Naghatag gud siya og timeline nga two years. Kana sakto kaayo na alang sa inyong panag-ilahanay. Mas maayo nga imo na sab nga pahibaw-on ang imong parents nianang panahona.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com