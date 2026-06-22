Tambagi ko, Noy Kulas: Friends ra gyud?

Dear Noy Kulas,
Makalibog kaayo ning babaye. Tinuod gyud ni kay mao ni akong na-experience karon. I-hide lang ko sa name nga Lando, 40 years old na ko.
Naa koy close friend nga 35 years old. Single pa ni siya, but nakasuway na siya og live-in. Nitagam na siya kay hingulata ang iyang partner kay grabe ka seloso. Mga six months ra sila ug iyang gibiyaan ang lalaki. Sukad ato wa na siya mosulod og relationship. Nakahibawo ko sa story kay kauban mi sa office.
Attracted na ko ani niya kaniadto pa. Wa lang ko nihimo og move kay naa pa ang iyang partner ug kadtong bag-o pa silang gabuwag kay naa pa siyay trauma. Sa akong observation naulian na man siya, ako siyang gihimong close friend. Unya ni-court na gyud ko niya. But six months na karon, moingon ra siya nga friend lang mi kay naa pa siyay fear. Ako na siyang gisuwayan og dedma kay akong gitan-aw kon wa ra ba niya. Magsige na siya og text ug tawag nganong galikay na ko. Ako siyang giingnan nga way point kay friendship ra man ang iyang gusto. Nihilak na man hinuon siya. Ako na siyang gibalikan, but mao lagi, friendship ra gyud ang iyaha diri nako. Unsa kahay naa sa iyang huna-huna?
LANDO
Lando,
Tinuod nga naa pa siyay kahadlok sa relasyon. Human sa usa ka toxic o seloso nga relasyon, naa gyuy mga tawo nga dugay maka-recover. Posible nga ganahan siya sa imong presensya ug pagsalig, apan dili pa siya andam mosulod og romantic relationship. Importante ka niya, pero dili romantically. Posible usab nga nakita ka niya isip usa ka espesyal ug suod nga higala. Mao nga nasakitan siya sa dihang nilikay ka, dili tungod kay gusto ka niya mahimong uyab, kondili tungod kay nawad-an siya og importante nga tawo sa iyang kinabuhi.
Hayan wala pa siya kasiguro sa iyang gibati. Adunay mga tawo nga ganahan sa companionship ug emotional support apan dili pa makahatag og klarong commitment. Dili kini pasabot nga nagdula siya; usahay nalibog pud sila sa ilang kaugalingong pagbati.
Dawata ang iyang gisulti, dili ang imong gihunahuna nga basin naa siyay tinagong mensahe. Sa pagkakaron, klaro ang iyang giingon: “friend lang.” Importante nga seryosohon ang iyang gisulti bisan pa og usahay emosyonal siya kon molikay ka.
Pangutan-a ang imong kaugalingon kon okay ba nimo ang pagpadayon sa friendship. Kana lang aron di ka maghuwat kanus-a mamuti ang uwak.
NOY KULAS