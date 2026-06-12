Tambagi ko Noy Kulas: Friendship o gugma?

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Carlo. Duna koy close kaayong friend nga itago lang nato sa ngan nga John. Sa among ka close, wa na mi gitaguan sa usa’g usa nga secret.
Sa college namo karon, managlahi na ang among gieskwelahan nga universities apan magkita-kita gihapon mi. Unya na-introduce mi sa usa ka babaye, ato lang siyang taguon sa ngan nga Mich. Gwapa siya unya very intelligent and witty manulti. Nice kaayo siya og sense of humor. Impressed kaayo ko niya.
Wa ko kabalo nga si John, the same nako, ganahan sab siya ni Mich, pero wa siya kabalo nga the same ang among feeling. Sekreto kong sige og communicate kang Mich samtang siya open kaayo diri nako. Wa ko nisulti niya kay malain unya siya. Si Mich sab open kaayo diri nako parte kang John, pero nihangyo ko niya nga di lang maglangas nga nagsige mi og kita. Ingon pang Mich diri nako nga ni-court si John niya pero wa niya sugta. Nangutana ko kon why? Ingon pa niya nga basin the same mi og feeling ni John ngadto niya ug di siya gusto nga maguba ang friendship namo ni John.
Ako siyang gipangutana kon between namo ni John, asa ang mas bug-at para niya. Ako kuno, ingon niya pero mahadlok lang siya nga magkaaway mi sa akong best friend. So, wa siyay sugton namong duha.
Noy Kulas, unsa may akong buhaton? Di ba useless nga magkita mi pero wa mi relasyon? Di kaha maayo nga akong tug-anan si John nga nagsige mi og kita ni Mich. Please tambagi ko sa akong maayong buhaton.
CARLO
Carl,
Lahi ra ba ta og kultura kay sensitive kaayo ta, labina kon relationship tali sa usa ka babaye ang hisgutan. Daghan na ang panaghigalaay nga nabungkag tungod sa panagribal sa gugma sa usa ka babaye. Just leave it at that bisan kon nisulti si Mich nga mas ganahan siya nimo kay kang John. Ang ganahan ug ang nahigugma lahi baya. Palabya lang ang panahon una ka mosukna og balik kang Mich.
Hinayhinay lang og palayo kang Mich. Mahimo nga mosulti ka kang John sa imong na-feel alang kang Mich. But, sultihi siya nga ang inyong friendship mas importante nimo kay sa imong feeling alang kang Mich. Mas maka appreciate ang imong higala sa imong buhaton. Anyway, if kamo gyud ni Mich, kamo man gyud. I always believe in destiny.
NOY KULAS