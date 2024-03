Tambagi ko Noy Kulas: Gaduda si Misis

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo. First time gyud ni nako nga magpatambag nimo pero sige na ko’g sunod nimo sa una pa sa Superbalita Cebu ug ilabina na karon nga naa na sad ka sa FB. Wa ko nag expect nga usa ko karon sa magpatambag nimo. Confused, hurt ug broken kaayo ko ug wa ko kahibalo unsay angay nakong buhaton.

Usa ko ka OFW karon. Pero bisag kon galagyo mi sa akong bana, okay ra baya ang among relasyon. Pero lately lang kay nahilig na siya og outing outing, overnight ug videoke sa iyang mga barkada unya naa ra bay mga babaye nga kauban.

Okay ra sad nako ni kay basin kon pawala ra sa kamingaw ug kalaay. Pero nakabantay ko nga naay something fishy kay kanunay nako maobserbahan nga naay usa sa ka girl nga sila gyud kanunay magtupad. Wala ra unta to nako until nga naay one time na wrong sent siya og message pero wa ray dautan ang mensahe, kaso nabantayan nako siguro as wife’s instinct nga something sweet ang message.

Ako siyang gi-try og confront about sa babaye pero nisangko man hinuon sa away kay gapataka ra daw ko ug bunga lang ang tanan sa akong dautang huna-huna? Sa imong tan-aw, Noy Kulas, maayo ba sa usa ka bana ang magsige og outing samtang wala ang asawa? Tinuod ba ning wife’s instinct? Balido ba kon mobati ko’g pagduda? Unreasonable ba ko? Unsa may akong buhaton?

Salamat sa paghatag og oras ug tambag, Noy Kulas.

LJ

LJ,

Lisod kaayo nang magduda duda ka ug imong isipon ang tanan nga wife’s instinct nga sakto. Way makabentaha kon imong papanid-an ang imong bana, sama sa pag-hire og private investigator aron sekreto nga maniid sa mga lakaw sa imong bana. Wa nay makabentaha niana kay ipaagi lang nimo anang wife’s instinct kay mahulog ra na nga hunch. Wa ra ba ka nag inusara nianang pagtuo nga naa ang mga asawa niana nga abilidad.

Wa sab ko nag-ingon nga nasayop ka. Posible nga sakto ka, apan sa ako nang giingon nga mas maayo nga duna kay ebidensya. Di lang kay kutob ra sa tupadtupad sa kauban. Although naa koy nasugatan ana nga same case nga ang pamilya maoy nakabantay, apan di ang asawa. Gatuo rang asawa nga close ra sa bana until sumasakabilang bahay ang mister. Didto siya nakaingon nga sakto diay ang iyang pamilya.

Natural ra na sa tawo nga mangita og lingaw. Di exempted ang imong bana kay di sab lalim nga siya rang usa, kana kon wa moy anak. Same ra sab nimo nga way dautan kon maglingawlingaw ka diha tungod kay naandan kini sa tawo isip social beings. Apan lahi na sab kon kada adlaw na sab nang buhaton sa imong bana unya kuyog pirme kanang bayhana. Lahi na sab na nga estorya.

Sa pagkakaron, ayaw lang sab awaya ang imong bana aron di magdaku. Diha na moangal kon naa kay concrete evidence nga tinuod ang imong hunch.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com