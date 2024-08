Tambagi ko Noy Kulas: Galibog kinsa sa duha

Dear Noy Kulas,

Tagoa lang ko sa ngan nga Gelio. Duna koy ka live in ug dunay anak. Selosa siya ug mangulata. Kadaghan na niya gibuhat ang manapat nako. Akong na-feel nga wa siya mag care nako. Wa siyay atiman nako but pirme nako siyang atimanon.

Naka-cheat na ko niya tungod sa iyang pagpangulata nako. Pila may estorya, nagkauyab mi sa akong kauban sa trabaho. Nagkabulag sab sila sa iyang uyab. Opposite kaayo siya sa akong former nga ka live in. Iya kong giatiman nga wa nako masinati sa akong partner.

But naglibog ko karon, Noy, Kulas, human mi nagkaestorya sa akong kanhi live-in. Niingon siya nga magbag-o siya ug di na niya usbon ang pagpanagmal. Gusto siya nga magbalik mi ug kompletuhon namo ang among pamilya.

Ang akong uyab nipasalig na nako nga ako ra ang iyang higugmaon pag-ayo ug iyang ihatag ang tanan nga wa nako masinati sa akong live in partner. Mao na karon nga naglibog ko kinsa ang akong pilion nilang duha. Ang ako bang uyab nga love kaayo ko niya o ang akong kapuyo nga managmal but naa mi anak? Wa na koy gugma sa akong live in partner ug tulo na mi ka buwan nga buwag. Please tambagi ko.

GELIO

Gelio,

Kon asa ang imong kasingka­sing, mao ni ang sunda. Apan seguraduha nga ang imong na-feel anang imong uyab nga bag-o mao na gyud na kay basin nabag-uhan ka lang niana niya kay bag-o pa mo. Basin mapul-an na sab ka. Basin ikaw ang problema kay cheater ka mao na nga selosa ang imong live-in partner nimo. Pulos mo problemado sa imong live-in partner tingali kay ikaw dali mokarinyo og babaye while siya nalab-anan sa kaselosa nga moabot sa punto nga managmal na.

Ang pagpakig-uli di sab solus­yon bisan nisaad na siya nga mag-usab. Lisod usbon ang ka­rakter sa usa ka tawo kon sa yug­to sa iyang kinabuhi ingon ana na siya. Sayon ra ang pagsaad apan ang pagbuhat lisod labina kon dunay motumaw nga mga sirkumstansya, sama sa imong pag tsansing og babaye. Ayaw una paghukom. Ayaw pagdali. Ipalugdang una ang mga hitabo karon. Ayaw sirhi ang pultahan sa tanan. Basin mga tulo ka buwan gikan karon, makahimo ka na og maayong desisyon.

NOY KULAS

