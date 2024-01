Tambagi ko Noy Kulas: Gastador si Misis

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa ngalan nga Romy. Minyo ko ug dunay mga anak diha sa Pilipinas. Di lang kaayo nako ipaklaro ang akong address but dugay na ko nagtrabaho sa abroad.

Kining akong problema parte ni sa akong asawa nga gastador kaayo. Mao ni ang akong patambagan nimo unta. Sa akong kadugay na diri sa gawas, hinay kaayo ang pag-arang-arang sa among pagpuyo kay halos way mapunit sa akong gipadala diha sa atoa kay mao lagi na, gastador kaayo ang akong asawa. Nakapahuman tuod mi sa balay pero naputos putos sa utang. Tuod nabayran ra ang tanan. Kon ako siyang pangutan-on giunsa niya og budget ang kwarta nga akong gipadala, mangaway man hinuon.

Kay pinangga lagi kaayo, di na lang nako pugson kay maglikay ko nga magkaaway mi.

Karon kay naospital ang akong inahan, natural ang akong mga igsuon nangayo og ambag nako. Kay asawa lagi, nananghid ko niya but nasuko man hinuon. Ngano kuno nga moamot ko nga naa man koy pamilya. Mao ni ron ang among giawayan. Mga two weeks na mi way contact kay wa ko kauyon sa iyang pagtan-aw sa akong sitwasyon. Unsa may imong ikatambag, Noy Kulas? Grabe siya mogasto pero di siya kasabot nga motabang ko sa akong pamilya, especially sa akong inahan nga masakiton. Please tambagi ko. Daghan kaayong salamat.

ROMY

Rom,

Maayo kay naglikay ka nga magkaaway mo sa imong asawa. Di maayo nga tubayan ang mga butang nga ing ana kay lisod na, layo ra ba ka. Although maka-irritate ang ing ana, but kon tubayan makaguba sa relasyon ug makadisturbo sa panghuna-huna. Sama ani karong imong sitwasyon. Kay nasayod na ka karon nga di siya gusto nga mogasto ka alang sa imong pamilya, sa sunod ayaw na pagpahibawo kon mopadala ka og kwarta.

Aron di mausik ang imong hinaguan diha, i-control ang kwarta nga imong ipadala base sa ilang needs ug sa imong sweldo. Seguraduha nga duna kay savings sa imong kinitaan panagana nga moabot ang adlaw nga di ka na makabalik diha o maundang ka sa trabaho. O ba kaha di ka na ganahan nga mobalik diha.

Ang paggahin og savings di dautan. Ang di kaayo transparent sa sweldo di sab dautan kon ang katuyoan niini maayo, ang pagprotektar sa kaugmaon sa imong pamilya gikan sa imong asawa nga gastador kaayo. Di baya na sila makakita sa sayop kay alang nila, basta di bisyo ang gigastuhan, okay ra na. Wa naghuna-huna sa umaabot. So, unsa may maayong buhaton? Di itug-an ang tanang income aron di matintal sa paggasto kon padad-an og daghang kwarta. Anyway ang purpose maayo man.

Contact og balik sa iyaha. Kon mohisgot siya sa tabang, pasabta. Kon mag ask og amount, sultihi but kon modugang ka og padala, ayaw na pananghid pa. Again, ang purpose maayo. Mao nay bottomline.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com