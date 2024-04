Tambagi ko Noy Kulas: GF manghod pa sa anak

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa ngan nga Cecil. Nag 25 years old ko bag-o lang. Single pa ko ug naa nay BF for three years. Di siya ang akong problema, kon di ang akong papa.

Ang akong papa, biyudo na og 8 years. Sukad namatay si Mama nakalima na ni siya ka babaye nga niagi sa iyang life.

But ang latest, di nako ma- take kay manghod pa nako kay 21 years old. Luod kaayo usahay kay dad-on niya sa balay. Mag ate gud nako iyang GF.

Ako na gisultihan si Papa nga di ko mo-mind bisan pila pa iyang uyabon basta di lang ka edad o manghod nako.

Igo ra man mokatawa ang akong amahan. Naa kay ikatambag, Noy Kulas? Daghang salamat.

CECIL

Cecil,

Pasagdahi na lang na ang imong amahan kon mao nay kalipay niya. Mahimo ra nimo siyang hangyuon nga di ka pakit-on sa iyang uyab nga younger pa nimo.

It means, di dad-on sa inyong balay. Sa panahon gud ron, ingon sa nagkaanam og ka normal ang relasyon sa opposite sexes nga tag-as kaayo og gintang sa edad. Mao ra na ang imong ihangyo sa imong papa.

Kanang hangyo nga pinarayeg ba ug dala minal­dita gamay aron makahibawo siya nga serious ka ug wa nakauyon sa iyang choice. Kon duna ka nay work, mahimo rang molain ka og puyo sa imong amahan kon di siya maminaw.

Basin pinaagi niana, maminaw na siya. Sagad sa mga babaye nga anak, paminawon sab sagad sa mga amahan.

Suwayi lang kon mami­naw ba siya kon makita niya nga serious ka sa imong wa pagkauyon sa iyang GF.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com