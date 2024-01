Tambagi ko Noy Kulas: GF nanghulga

Dear Noy Kulas,

Just call me Ice, 25 years old. Single pa ko but naa koy ka relationship nga married. Di ni lalaki but babaye ang akong karelasyon. Nakabasa ko og samang problema sa imong past columns mao magpatambag ko nimo.

Karon gud, naay nanguyab nako nga guy nga naa koy na feel nga lahi unlike sa miagi nakong suitors nga di ko makilig. Naka realize pud ko nga wa mi future kay gawas nga married siya, puro mi mga babaye. Lain tan-awon sa mga tawo ug sa among families.

Karon kay nasuko siya nako. Di siya mosugot nga magbuwag mi kay kon akong buhaton, magubot kuno. Bahala na ang iyang marriage. Kon di kuno niya makaya, mag suicide siya. Mao na akong patambagan nimo kon unsa ang akong buhaton. Na worry ko sa mahitabo. Unsa kahay maayo nako nga buhaton?

ICE

Ice,

Kon ing ana nga problema, dangpanan ang pamilya. Sultihi o i-share sa imong pamilya ang imong relasyon nianang bayhana kay sa madugay o sa madali, mahibaw-an gihapon na kon tinud-on sa imong uyab ang iyang bahad. Mas maayo nga masayod sila daan kay sa unya na sila masayod kon duna nay mahitabo. Anyway, ang imong buhaton is for the good ninyong duha kay maputol na ang inyong illicit nga relasyon.

Sa iyang side, if naa kay nailhan sa iyang direct nga family, mahimo usab nga imong tug-anan sa inyong relasyon aron makahibawo sila ug matabangan nila ang babaye sa pag cope sa mamahimo ninyong desis­yon sa pagbiya.

Tinuod, babaye mo pulos but still, di gihapon mao na kay married na man siya. Kon okay pa na nga relasyon, kon kanang iyang sexual inclination dugay na, dihang wa pa siya naminyo, basehanan na sa nullity of marriage. Ingon niana ka bug-at nga pasikaranan. Naa na man kay nakab-ot nga desisyon, hugti ang bakos, lingkawas niana nga relasyon. Ayaw kahadlok sa iyang bahad kay you will be doing the right thing kay dako siyang minyo bisan pag puro mo babaye. It is still cheating.

Lastly, sultihi daan nang nanguyab nimo parte sa imong estado. Masukod mo diha kon tinud-anay ba nang iyaha o gipakilig ka lang.

NOY KULAS

