Tambagi ko Noy Kulas: Gi-bully diay

Dear Noy Kulas,

I-hide lang ko sa alyas nga Ofel, taga Cebu City ko ug minyo na. Naa koy sister nga patay na ug nagpuyo uban namo ang iyang bugtong anak kay single mother siya.

Mahulog nga diri ni nagdako namong bataa ug kami ang iyang nahulog nang parents. Amo ni siyang gipaeskwela ug gi-treat namo nga anak. Kugihan kaayo siya sa mga buhat sa balay. Lahi sa among anak nga bossy kaayo as if siya ang tag-iya sa balay. Mouyon ra tawon ning among sinagop. But nakurat mi sa akong bana kay nananghid siya nga maglain og puyo kay nakakita siya og work ug need niya nga maduol.

Amo ra siyang gitugtan kay dako na man, hapit na mahuman sa college. Basin ganahan siya mag independent. But karon lang namo nahibaw-an nga ang tinuod nga hinungdan sa iyang pagbiya kay gi-bully siya sa among anak. Maora og nangigi. Wa namo gi-confront ang among anak kay lain ra ba ni, masuko dayon ug mangluod.

Unsa may among buhaton aning nahitabo karon? Maayo ba nga among pasagdan ang akong pag-umangkon o papaulion? Unsay imong ikasulti? Daghang salamat.

OFEL

Ofel,

Igo na kaayo nga for years inyo siyang giamuma ug giisip nga anak. Hapit na gani siya nakahuman og college. Enough na to. Tinuod nabiktima siya sa bullying sa inyong anak. Di maayo nga bu­hat. Apan ang pagpabalik niya og puyo pagpabalik sab sa iyang pag-antos uban sa inyong anak nga nangigi.Mahibalik siya sa iyang kalbaryo.

Ang labing maayo ninyong buhaton mao ang pagduaw niya from time to time. Pakigki­taan ninyo ug hatagan giha­pon og financial and moral support kay working student pa man na. Maayo kay nakaga­was na siya sa inyong balay ug nahilayo sa inyong anak.

Di pud na nimo ma blame ang inyong anak kay sa iyang perception or sa nabuhat ninyo, mas nakita niya nga ang inyong atensyon naa sa imong pag-umangkon kay niya mao nga nang bully, nagrebelde. Estoryahi ninyo siya ug pasabta nga inyo siyang gimahal kay inyo siyang anak.Spend time uban niya nga wa ang inyong pag-umangkon. Ipa feel niya og maayo ang inyong pagmahal. Ayaw sila ikomparar duha.

NOY KULAS

