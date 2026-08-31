Tambagi ko, Noy Kulas: Gi-challenge annulment

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa name nga Martha, 52 years old. Ang akong problema parte ni sa akong situation.
Mga 15 ka tuig na ming nagbuwag sa akong bana kay nakig-live-in siya sa iyang ex-girlfriend sa high school nga divorced sa iyang bana nga foreigner. Hangtod karon, sila lang gihapon ang nagpuyo. Ni-file ang akong bana og annulment sa among kasal three years ago. Nihangyo siya nako nga i-annulled ang among kasal kay wa na kunoy dalan nga magbalik mi kay duna na silay anak sa babaye.
Okay ra unta ko, pero nasakitan ko sa iyang mga gipanulti nako nga wa lang nako gibutang dinhi sa akong email kay ngil-ad kaayo. Iya man gud mi nga gitandi sa iyang partner karon. Tinuod duna koy shortcoming kaniadto, pero sa akong tan-aw di ni katarungan nga iya ming biyaan sa akong anak. Bisan usa ka sentimo wa siyay support nga gihatag gani.
Akong gi-contest ang iyang petition kay puslan man nanginsulto siya nako. Nasuko siya kay nalangay na kuno ang desisyon. Ni-threaten siya nga iyang kuhaon ang among property nga house and lot nga among gipuy-an kay siya man ang nagpalit ini dihang bag-o ra ming nagminyo. Mahimo ba niya ning kuhaon? Grabe na kaayo siya og gipanulti diri nako. Unsay akong buhaton?
MARTHA
Martha,
Sakto ra man ang imong gibuhat kay duna man kay katungod sa pagsupak sa annulment kay asawa ka man niya. Wa pa gyud kay nalapas nga balaod sa inyong kaminyuon. Siya maoy way batasan kay siya pa ang nakasala, siya pa maoy nangisog. Angay gani unta siyang magpakiluoy nimo aron di ka na unta mobabag sa iyang petisyon. Mosamot na hinuon kadugay nga mahuman ang proseso tungod sa imong pag-challenge, nga siya ra sab ang mabasol.
Di na niya makuha sa dakong kasayon ang inyong gipuy-an sa imong anak kay napalit na niya dihang minyo na mo. Sa ato pa, conjugal property na bisan tuod kon siya ang nipalit niana. Naa pa gani unta siyay tulubagon nimo kay wa diay siya ni-support nimo ug sa imong anak. Makiha unta siya. Hinuon, angay kang mokunsolta sa imong abogado aron makapangandam ka kon iya man gani nga tinud-on. Iya nang gituyo aron hasion ka ug di na ka mopadayon sa imong pag-challenge sa iyang gi-file nga annulment. Give him his own medicine. Ayaw pagpadala sa harassment.
NOY KULAS