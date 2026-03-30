Tambagi ko Noy Kulas: Gibiyaan na sab

Dear Noy Kulas,
Ako si Bai, 46 years old, kanhi OFW, apan karon nagnegusyo na dinhi kay nakatigom na man ko. Nitagam na sab ko kay ang akong asawa wa na dinhi pag-uli nako kay gitaban og lalaki. Maayo gani nakabantay na ko samtang didto pa ko sa abroad. Nakatigom ko kay akong giundangan og padala dihang nakakuha ko og ebidensya nga duna siyay laing karelasyon.
Wa na lang ko nigukod kay di gusto ang among mga anak nga magubot kay kami ra ang maulawan. After a few years, naka-decide ko nga mangita og partner. Nakakita ko, 34 years old nga single mom niadtong higayona. Buotan kaayo ug kabalo modala og negosyo. Mga six years na ming nagpuyo apan naglikay ming makaanak aron di mi maproblema. Uyon ra sab siya. Nagtuo kong kami na gyung duha ang magka-forever, apan nasayop ko. Ang amahan sa iyang anak nakig-communicate niya kay gustong makig-uli ug magpakasal sila bisan naa na sila sa middle age. Ang akong partner nananghid nako nga makigbuwag kay gusto siyang makasal.
Ambot lisod i-describe ang kasakit kay ikaduha na ni nakong nasulod og pakyas nga relasyon. Ni-explain siya nako nga wa siyay problema nako, ang ako lang status nga married ug di makapakasal niya. Ako siyang giingnan nga magpa-annul ko apan di siya makahuwat. Noy, unsa kahay akong buhaton kay nawad-an na ko og gana aning kinabuhia? Makakita pa kaha ko og babaye nga sama niya?
BAI
Bai,
Ang kasakit pareho na sa samad, hapdos ug sakit basta bag-o pa. Magkadugay, di ka lang makamatngon, nahanaw na ang ka sakit ug kahapdos. Sama sa samad, naay maalim og dali, naa say dugay. Mao sab na ang ka sakit sa gugma.
Apan timan-i nga naa pay kinabuhi human niini. Maybe di mo alang sa usa'g-usa. Basin naay laing babaye nga alang gyud nimo or who knows, mahibalik ang imong misis. Di nimo matag-an ang panahon.
Dawata ang sakit nga imong bation. Kon nakaya nimo nga mag-inusara human ka biyai sa imong asawa, nganong di man ka maka-survive ning laing sakit nga moment?
Naa man kay mga anak. Sila ang imong kuhaan og kusog ning laing pagsuway sa imong kinabuhi.
Ubani og pag-ampo alang sa kusog ug lamdag, malabang ni nimo ang laing pagsuway. Gahin og panahon sa imong mgaanak karon nga mag-inusara ka.
NOY KULAS
