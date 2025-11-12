Tambagi ko Noy Kulas: Gihulga sa BF

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Armel, single, 31 years old. Duna koy uyab for five years na. Siya ang nag-support nako hangtod ni-graduate kog college four years ago.
Ulitawo pa siya niadtong panahona until nagminyo sila sa iyang GF nga 10 years na. Wa kabalo ang GF nga naay karelasyon ang akong boyfriend. Wa ko nakigbuwag niya kay love kaayo nako siya.
Ning nakalabay nga months, naka-realize ko nga di maayo ang akong gibuhat.
Nakatabang sab nako ang akong new found friend nga maoy akong inspiration nga makig-break up ko sa akong BF.
But the problem is, di siya makigbuwag ug nihulga siyang patyon ko ug kon duna koy karelasyon, iyang iapil. Unsa kahay akong buhaton, Noy Kulas? Tinud-on kaha niya iyang bahad? Tambagi ko, please.
ARMEL
Armel,
Basta gugma, duol ra ang crime of passion. Mawad-an man gud sa maayong panghuna-huna ang tawo basta gugma na.
Most of us become unreasonable. Unya pun-an pa nga dugay na diay kaayo mo. Wa pa nay labot sa iyang wounded ego.
Ang usa sa una nimong buhaton niana mao nga you dictate sa tempo sa inyong panagkita.
Imong anam-anamon ang pagpaminos sa frequency sa inyong dating. It is killing softly the feeling of longing hangtod nga maanad na siya madugayan.
Kanang magka-busy ka kunohay sa work. Or much better, if kaya, balhin ka'g lugar diin ka makakita'g work.
Ayaw lang gyud kompyansa. If maka-trust ka nianang imong bag-ong higala, tell him sa imong sitwasyon.
Ayaw lang gyud pangita og way nga maka-trigger sa anger sa imong BF kay daghan nang crime of passion nga nahitabo tungod sa grabeng anger.
Unya ang the best weapon is prayer. Pray for guidance, strength and protection. Dako kaayo na og ikatabang sa imong sitwasyon karon. Di man gyud na maayo kay minyo na siya.
Apan di sab maayo nga mobuhat ka og move nga maka-trigger sa iyang anger, labina kon sa imong tan-aw duna siyay capacity and capability sa paghimo niini.
NOY KULAS
