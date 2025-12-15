Tambagi ko Noy Kulas: Gilumay ni Maam?

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Elmer, 27 years old, single. Usa ko ka family driver diri sa Mindanao. Mga three years na ko ani nga pamilya. Nakahuman ko og high school pero wa na ko nag-college kay lisod ang kinabuhi.
Ang akong mga amo maayo man. Negosyante ni sila pero ang ilang mga anak naglain na og puyo. Naay toa sa abroad ug naa say sa Manila. Sagad sila na lang duha naa diri. Ang asawa kay 57 while ang bana 68 years old na. Masakiton na ang akong boss nga lalaki while si Maam abtik pa kaayo. Tig-gym ni siya 5 times a week ug two hours a day. Ako ang tig-drive ani niya kay ang akong boss nga lalaki di kabalo mo-drive. Dihay gipakuyog ko ni Maam sa iyang mga laag kauban ang mga babaye sa gym.
Na-crush ko sa usa niya ka kauban so ako siyang gisultihan nga ganahan ko sa 45 years old nga friend niya. Unya na-shock ko sa iyang pangutana kon wa ba kuno ko maganahi niya. Iya gani ko gi-challenge og French kissing. Kaingon nako nag-joke ra siya pero iyang gitinuod. First to nga hitabo ug didto nagsugod ang among relationship. Kadaghan na dunay nahitabo namo ni Maam, bisan sa ilang balay kon wa si Sir kay mag-business trip. Wa silay helper nga stay in kay di sila ganahan so kami rang duha sa balay. Ingon pa niya di ko ma-worry kay nisulti na kuno si Sir nga okay ra naa siyay lain since di na siya makalipay ni Maam basta di lang siya pakit-on.
Noy Kulas, na-in love na ko ni Maam kay pinangga kaayo ko niya basta kami rang duha. Mingawon na ko niya if mouli ko diha sa Cebu.
ELMER
Elmer,
Di lang sa edad basehan ang gugma kay in the right condition ug acceptance sa age gap, molambo ug mogamit na. Labina gyud pirmi mong dunay intimate moments sa imong amo. Unya naa pa gyuy uban nga atiman nimo, ma-develop gyud ka. Di tungod kay gilumay ka. Pero warning lang, kuyaw kaayo kon kanang bana nagpa-pretend lang na nga di aware unya masakpan mo kay bisan naa sa balay, inyo nang gibuhat. What if naay hidden camera ug nag-record ninyo? Masuko na og maayo kay of all places naa pa mo sa ilang balay. Ayaw lang kaayo palabi kay daghan na ang nadisgrasya sa grabeng kompiyansa. Unya kanang na feeling nimo ambot molungtad ba sab kaha na?
NOY KULAS
