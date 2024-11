Tambagi ko Noy Kulas: Gipalayas

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw ninyong tanan. Itago lang ko sa ngan nga Rita, 48 years old. Buwag na ko sa akong bana nga akong gihinginlan human nako nasakpan nga dunay gipuyo nga laing babaye.

Duna na gani silay anak nga duha kabuok dihang nakahibawo ko sa ilang tinunto nako. Wa ko nagpadala sa akong emotion, ako lang siyang gipalayas sa amoang balay. Nilayas siya ug nipuyo uban sa babaye. Wa sab ko nituo sa akong pamilya nga ikiha siya kay naluoy ko sa akong mga anak kay unsay ilang bation kon mapriso ang ilang amahan.

Kay lima na man ka tuig ang milabay, gusto sa mga bata nga manguyab na ko og kanang lalaki nga makagasto kuno sa annulment. Okay ra sila magminyo ko og lain kay ang ila ganing papa nalipay na sa laing babaye. Karon, naay foreigner nga nag-court nako ug ready siya nga mogasto sa annulment. But wa koy love niya. Okay ra kuno niya kay ma-develop ra kuno ang feeling nako.

Sa karon, gimingaw gyud ko og partner but happy ko nga way magbuot nako. Ako na lang kaha sugton ang foreigner? Ako ba pahibaw-on ang akong bana?

RITA

Rit,

Sakto sab ang imong mga anak nga time to move on na. Time nga malipay na sab ka uban sa laing partner. But ayaw ni buhata until mahuman ang legal procedure aron wa kay problema nga hasion ka sa imong bana. Kon kasado mo sa simbahan, duha ka annulment, civil ug church ang pasakaan nimo kon gusto ka nga makasal og balik sa simbahan. Hasol gyud ni kaayo.

Sa pikas bahin, okay sab nang kinabuhi nga ikaw ra, way magbuot nimo. Anyway, naa na man kay mga anak nga moatiman nimo kon matiguwang ka na. Unya kon kanang foreigner tiguwang na, basin himuon lang kang caregiver hinuon. Busa tan-awa ug timbanga una nag maayo. Kon taas ang edad, ayaw na lang. Okay ra nang gamay og gintang sa imong edad.

But estoryahe sab ang imong bana sa possibleng annulment kon mo-decide ka. Ang uban nga mga annulment nga akoang nasugatan, dunay mga asawa nipahibalo daan sa bana aron kuno dili na mo-contest ug dili na malangan ang husay sa petisyon. Taliwa ning tanan, seek og guidance sa Ginoo.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com