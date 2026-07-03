Tambagi ko Noy Kulas: Gipul-an sa kinabuhi

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa name nga Alan, member sa LGBT community. Naa koy live-in partner nga gay sama nako. Two years na ming nag-live-in.
Last month nagkakita mi sa akong ex nga gay gihapon. Na-shock ko kay nagguyod na man siya og bata. Kuyog niya ang usa ka babaye nga tisayon. Gwapo man hinuon ang akong ex ug di halata nga gay siya. Formed gihapon ang iyang lawas. Nitug-an siya nga nagminyo siya ug iyang asawa ang iyang kuyog. Ilang anak ang bata nga ilang kuyog. Nisulti siya nako nga nakahibawo ang iyang asawa nga gay siya, but nibiya na siya sa iyang previous life kay naka-decide siya nga mag-change na, mag-stay as real man.
Ako siyang gipangutana kon happy ba siya. Matod niya nga happy kaayo siya ug naka-feel siya nga complete na ang iyang kinabuhi. Lahi ra kuno karon nga duna na siyay anak. Nalipay siya ug wa na siya na-attract pirmi og lalaki. Contented na siya sa iyang misis.
Ako gikapoy na ko aning akong life. Magsige lang mi og away sa akong partner kay unfaithful kaayo. Kadaghan na nako siya nasakpan nga lainlain og partner. Nakuyawan na gani ko tungod sa latest HIV cases karon. Buwagan na ba lang nako ang akong partner ug magminyo ko?
ALAN
Lan,
Ang imong kahadlok nga matakdan ka og HIV tungod sa imong partner nga dunay multiple partners dunay basehanan. Daghan na tuod ang mga kaso sa male-to-male partners nga maoy hinungdan sa pagsulbong sa mga kaso sa HIV. Kana maoy imong himug-atan kon gusto man gyud ka nga makalikay sa mao nga sakit. Apan kon makigbuwag ka aron magminyo, di sab na garantiya nga magmalipayon ka sama sa imong ex. Di sayon ang pagpangita og partner nga imong ikasinabot kay sama nimo og panglantaw sa kinabuhi. Lisod ang pagpangita og tawo nga imong hingpit nga ikasinabot.
So di garantiya nga ang pagminyo maglipay nimo. Kon gikapoy ka na, buwagi ang imong partner aron maprotektahan ka sab gikan sa HIV. Suwayi ang kinabuhi nga mag-inusara ug timbanga kon unsa man gyud ang imong gusto, magminyo o magpadayon sa samang kinabuhi nimo karon? Kay bisan happy ang imong ex, wa man ni nagpasabot nga magmalipayon ka sab sa imong kinabuhi kon magminyo ka. Daghang nagminyo nga nagbuwag ra sab. Kana maoy hinuktoki.
NOY KULAS