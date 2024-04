Tambagi ko Noy Kulas: Gitraydor

Dear Noy Kulas,

Tawaga lang ko sa alias nga Marian, 21 anyos. Ang akong problema mao ang akong uyab nga langyaw nga giilog sa akong cousin.

Kompyansa kaayo ko kay kababata nako ning akong cousin ug nagtuo ko nga naa mi pinagsamahan.

Wa ko kahibawo nga iya diay nga sige og chat ang foreigner aron dauton ko.

Nahibulong na lang ko nga gi-block na ko sa akong boyfriend.

Sa kalit lang sila na ang nakit-an nga nagkuyog sa Manila ug wa ko kahibawo nga niari diay siya sa Philippines ug gisugat sa akong cousin.

Gidaut ko sa akong cousin nga nawong ko og kwarta, mao ra na akong giapas ug naa koy Pinoy nga BF.

Ang nisulti nako ani mao ang akong lain nga cousin nga nakahibawo gikan ra sab sa lain namo nga cousin nga close sa traydor.

Unsa kahay akong buhaton, Noy Kulas? Makiha ba nako ang akong cousin?

Nasakitan ko sa gibuhat sa akong BF kay wa man lang mangutana nako kon unsa kini ka tinuod.

Wa ko niya hatagi og chance nga maka-explain o maka confirm unsa ka tinuod ang mga estorya. Please tambagi ko.

MARIAN

Marian,

Pasagdahi na lang sila. Blessing in disguise nga sayo pa, imo nang nahibaw-an kon unsa nga klase ang pagkatawo sa imong BF nga foreigner.

Dali ra diay siya nga madala sa sulsol sa ubang mga tawo nga wa lang gani magtagad sa pagpangutana nimo how true ang mga alegasyon.

What if nahitabo nimo kon nagminyo mo? What if sila sa imong cousin ang nagkarelasyon sulod sa inyong kaminyuon, di ba?

Pasagdi na lang nang imong cousin. She’s not worth nga imong haguan ang pagpa barangay nimo niya.

At least nakahibawo ka na nga di diay siya makompyansahan. Sa sunod magmatngon ka na.

Kon iya ning buhaton sa laing higayon, anha ka na mohimo og lakang ug seguraduha nga duna kay ebidensya.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com