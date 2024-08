Tambagi ko Noy Kulas: Gitraydor

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw diha kanimo ug sa imong readers. Itago lang ko sa alyas nga Lydia, 35-years old, taga Mindanao but naa sa Cebu nagtrabaho.

Kining akong suliran parte ni sa akong manghod nga babaye ug akong live-in partner. Three years ago, nianhi ko sa Cebu aron mangita og work.

Tuod man nakasulod ko og work nga maayo kay sa nagpabilin ko sa amoa sa Mindanao nga less kaayo og opportunities.

Akong gibiyaan ang akong live in partner kay di man sab siya mokuyog nako diri. Karon, wa ko nakahibalo nga sa didto pa diay ko, nagkarelasyon sila sa akong manghod.

Two weeks ago, nipahibalo ang akong mama nga ang akong sister mabdos ug ang akong live-in partner ang amahan. Sakit kaayo, Noy, kay nagpadad-anan ko og money gani para sa among kasal late next year, karon naingon-ani ni.

Ang akong sister nangayo na og pasaylo nako ug nagkasabot na sila kuno sa akong partner nga kami ang magminyo kay bata ra ang iyang giapas.

Naglibog ko unsa ang akong buhaton. Naa pa ko karon sa grabeng ka sakit. Gani nag file ko og leave kay maulaw ko sa office nga magsige na lang og hilak. Please tambagi ko. Thank you.

LYDIA

Lydia,

Nagluib na diay nimo ang imong live-in partner ug sister samtang didto ka pa sa inyoha. Bisan unsa pa na nga katarungan, bisan di sila magpadayon sa ilang relasyon, the fact nga dugay na diay na, it means ang imong live-in partner di kasaligan. Kana lang daan bati na kaayo nga sinyales ba.

Kon nakaluib siya nimo unya imo pang sister ang gihimuan, unsay garantiya nga di niya ni buhaton in the future?

So, unsa may imong buhaton? Let them be together. Kuhaa ang imong gipadala nga kwarta sa imong live-in partner.

Ayaw na idayon ang inyong kasal kay bisan unsaon, dako na kaayo ang pagpanglimbong nga iyang gibuhat. Move on sa imong kinabuhi kay basin nia ra sa Cebu ang imong future husband. Timan-i, everything happens for a reason.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com