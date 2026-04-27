Tambagi ko Noy Kulas: Gitukob

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Sendo, usa ka OFW, 42 years old, minyo. Ang akong asawa na-stroke sa miaging tuig. Ang iyang manghod nga nag-eskwela sa Mindanao among gipabalhin pagpuyo uban namo aron makaatiman niya kay naa pa ko sa abroad adto nga time. Di man grabe ang akong asawa. Maayo sab nakaatiman ang iyang sister niya kay buotan kaayo diay ni.
Pag-uli nako, akong naobserbahan nga mauwawon ang iyang manghod. Wa ko nakaila kaayo niya kay kaniadto kon mamakasyon mi, mobakasyon sab ni sa side sa ilang amahan. Naluoy ko kay nalangay siya og human sa iyang schooling tungod kay wa siya naka-load sa tanang subjects.
Usa ka higayon nga nakaadlawnan ko sa akong pag-uli kay gikan sa mga barkada, siya ang niabli sa pultahan. Hubog ko adtong higayona ug sa akong sitwasyon, ako siyang gigakos dayon ug gihagkan. Ngano kaha to nga naa gyuy nahitabo namong duha. Mao to ang sinugdanan sa among relasyon nga sekreto kaayo bisan naa na ko diri sa abroad nabalik.
Naglibog na ko kay ang akong feeling sa akong asawa nibalhin na ngadto niya. Wa gyuy nakahibawo bisan usa kay bisan sa akong close friends wa koy gisultihan. Noy Kulas, unsa kahay akong buhaton karon? Lahi ang akong na-feel niya, intense man kaayo. Usahay magbuntagay mi og chat kay mingawon mi og maayo sa usa’g-usa. By the way, wa mi anak sa akong misis.
SENDO
Sendo,
Bisan unsa pa nga katarungan o pagpasabot nimo, di man gyud na maayo ang inyong gibuhat. Imo man nga gipahimusdan ang sitwasyon sa imong bayaw nga vulnerable kaayo. Imo sab nga giabusohan ang iyang kaayo ug kahimtang sa imong asawa nga masakiton. Bisan moingon ka pang seryoso ang imoha ngadto niya, di gihapon na makapapas sa imong sitwasyon nga minyo ka unya sa iya pang maguwang.
Undanga na ang imong pagkapakabuang sa imong bayaw kay di gyud na maayo nimo, sa imong pamilya, ug sa pamilya sa imong asawa. Segurado kaayo nga kagubot ang sangkoan nianang tanan kon imo nang ipadayon ang pagpakigrelasyon sa imong sister-in-law. Wa lang nimo gub-a ang iyang kaugmaon, hasta sab ang ilang pamilya kay segurado man nga masuko ang iyang maguwang ug kasuk-an na siya kon masayod sila sa inyong relasyon. Maglisod ka kon imong kaliton ang pagputol sa inyong relasyon.
NOY KULAS