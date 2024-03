Tambagi ko Noy Kulas: Gitumo-tumoan

Dear Noy Kulas,

Just call me Mrs. Confused, minyo ug naa diha sa Pilipinas ang akong pamilya.

Kining akong problema parte ni sa akong husband nga buotan unta kaayo but madiktahan sa iyang family bisan dugay na ming minyo.

Naay tighatod og mga estorya nga nangabit ko diri ug di ko modiretso og uli diha sa Pilipinas kay akong hapiton ang lalaki. Gi-confront na ko sa akong husband ani sa video call ug duro nakong hilak kay di tinuod. Ako siyang gitubag nga kon naa pa koy lalaki, di ko manawag niya kada adlaw ug kuwang unta ang akong padala niya.

Nagtinarong ko og trabaho diri nya ingnon lang ko anaon pagguba sa iyang pamilya. Unsa kaha ang akong mabuhat aning pagpanaut nila nako? Makakiha ba ko nila? Kuyawan ko motuo kadugayan ang akong bana. Please tambagi ko. Daghang salamat.

MRS. CONFUSED

Mrs. Confused,

Pangutan-a ang imong ba­na kinsa na sila aron imong ipatawag sa barangay kon mahiuli ka. Or pangutana og abogado kon pwede ba, in your behalf, naay makarepresentar nimo sa imong reklamo sa barangay. Kon di pwede, huwata nga mauli ka. If naay chat or text, pangayoa gikan sa imong bana aron mamahimo ni nga ebidensya. Kuyaw bitaw motuo sa sulsol ang imong bana kay naa ra bay ginaingon nga “ang bakak nga balikbalikon sa liboan ka mga higayon mamahimong kamatuoran.”

Ayaw usba ang imong routine sa communication kay magduda na hinuon ang imong bana nga tinuod ni. And if you believe in prayer, ubani og pag-ampo alang sa paglamdag, kusog ug kahiusahan sa imong pamilya nga gisuwayan sa pagbungkag sa mga yawan-on og huna-huna.

Ayaw tubayi ang mga estorya ug ayaw ipakita ang kasuko.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com