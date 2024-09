Tambagi ko Noy Kulas: Gugma o kwarta?

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo ug sa imong mga kauban sa Superbalita. Ako si Mona, 25 years old, taga Cebu City. Single ko but soon to be a mother.

Sa akong workplace, akong na encounter ang guy nga nakapa feel nako kon unsa ang true love. Though I belong and raised by a conservative family, my relationship with him changed everything.

Akong gihatag niya ang akong self thinking nga siya na ang guy nga akong gipa­ngita. But wrong diay ko kay dihang nahibaw-an niyang mabdos ko, iya kong gibiyaan.

Ni resign siya ug toa na sa Manila. Nasuko og maayo ang akong parents nako kay magdugang lang ko sa among financial problem. In short, pabigat.

Here comes usa nako ka amiga nga ni suggest nga magminyo ko og Afam nga 59 years old.

Iya kong gi introduce sa iyang amigo nga nakahibawo sa akong situation. Willing ang foreigner nga mo adopt sa akoang ianak ug dad on mi niya sa abroad. Ang akong parents pabor kaayo niya.

Maayo kaha nga magminyo ko bisan wa koy feeling bisan gamay? Please tambagi ko.

MONA

Mon,

Makasabot sab ko kon nganong ang imong parents gusto kaayo maminyo ka og foreigner. Duha ang igo ani. Una, dunay mangamahan sa imong ianak ug busa dunay makagasto alang sa bata.

Ikaduha, sagad nato nagtuo nga ang mga foreigner daghan og kwarta. Di baya na tinuod kay daghan sab nila ordinaryo ra nga nanginabuhi.

So, mahulog ni nga asa ka, sa gugma o kwarta? Sa imong sitwasyon, praktikal ba o mag ideal ka? Sama sa uban nga akong gitambagan, ilha una ang foreigner.

Basin pa diay sa ngadto ngadto mahigugma ka ra bisan sa gintang sa inyong edad. Apan kon wa gyud kay feeling ug di nimo kaya nga magpa pretend, ayaw pugsa ang imong kaugalingon.

Pag ampo sa Ginuo nga hatagan ka og kusog ug kaalam sa paghimo og maayo nga desisyon taliwa sa imong sitwasyon karon.

Unsa ang imong pilion, gugma o kwarta? Sa ako nang giingon huna-hunaa una og maayo aron di ka magmahay.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com