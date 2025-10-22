Tambagi ko Noy Kulas: Gugma sa bayot

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa alyas Dinah, minyo but buwag sa bana. Weird ning akong love story.
Mga 10 ka tuig na ming nagbuwag sa akong bana. Tua nikuyog sa laing babaye.
Wa ko nangita og puli niya kay gusto ra ko nga fling fling lang kay lisod na.
Tagu-tago gani ang akong paagi kay di ko ganahan dunay mga estorya nga bati parte nako ang akong pamilya ug kaparyentihan. Secret ang ako ug nothing serious nga relasyon.
Duna koy close friend nga bayot. Ladlad siya nga bayot pero lalaki siya tan-awon kon di ka makaila.
Kaming nakaila niya bayot gyud siya bisan unsaon. Siya ang akong sumbonganan sa tanan nakong mga problema ug sekreto. Sa among kadugayon kaila na kaayo mi sa usa’g-usa namo. Pero na-shock ko last month kay nikompisal siya nako nga naa kuno siyay feeling diri nako.
Mao diay kuno ang rason nganong for six months wa na siyay lalaki kay wa na siya na-attract.
Ako na lang kuno ang naa pirme sa iyang huna-huna. Ready kuno siya nga mag-live-in mi or kon okay ko, magminyo mi kay ready siya mogasto sa annulment sa among kasal sa akong bana.
Until now na-shock pa ko unsay akong buhaton.
Wa man ko laini sa iyang gisulti. Ang akong gihuna-huna ang akong pamilya. Unsay imong ikatambag, Noy Kulas? Naa diay ing-ani?
DINAH
Din,
Physically opposite sex man gyud mong duha. So natural nga sa kagrabe sa inyong ka-close, dunay feeling nga moturok kay na-nurture sa inyong closeness, sa inyong constant communication. Di na imposible kay duna nay mga hitabo nga sama sa imong kasinatian karon. Naa gani bayot ug tomboy nagminyo kay nagkahigugmaay.
Sa sinugdan kataw-an ka. Pero mao gyud na ang sagad mahitabo, ma-shock, kataw-an ug dunay di ganahan, apan ma-accept ra madugayan. Ang pangutana gyud kon ikaw naa ba say pagbati niya?
Kon wa, ayaw sugta kay inamiga ra man kaha ang imoha? If naa kay feeling, imong pahibaw-on ang imong pamilya. Unya ang iyang offer sa paggasto sa annulment maayo nga sign. Seguraduha lang nga the same mo dunay feeling sa usa’g-usa. Kanang di lang kay sama ra ka og misakay sa kahigayunan ug oportunidad nga makalingkawas na ka sa imong kaminyuon.
NOY KULAS
