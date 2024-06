Tambagi ko Noy Kulas: Gugma sa pasyente

Dear Noy Kulas,

Tawaga ko sa ngalang Donna, 35 years old. Usa ko ka caregiver. Paid ko nga husto. Pang experience ning akoa kay nagplano ko mo abroad. Ang akong giatiman usa ka biyudo nga 40 years old nga half paralyzed but nag undergo na og therapy. Buotan kaayo siya. Wa kuno siya mag expect nga masakit siya ug naulaw siya nako. But nagkadugay, naka feel na man ko og something niya ug siya pud.

Nisulti siya nga sukad five years sa pagkamatay sa iyang misis, karon pa siya naka feel og something sa babaye. Mao na to, nagkakami na but kami rang nakahibawo kay gi-secret namo kay basin unsa pa lang unya ang masulti sa iyang pamilya.

Noy, maayo kaha ni ang among gibuhat? Di ba kaha tan-awon nila nga nag take kog opportunity sa weak nako nga patient? Unsay imong masulti ani?

DONNA

Don,

Wa may sayop nianang inyong relasyon. Hinuon maisyu ka og gamay sa delicadeza but ang gugma man gud di na nimo usahay paabuton, moabot o motumaw lang og kalit. Sa inyoha, di na imposible kay nagka close mo unya di maglagyo ang inyong edad.

Kon moarang-arang na ang imong pasyente, mahimo ra na niya ipahibawo sa iyang pamilya ang inyong relasyon. But ipa­dayon kon unsa man ang imong plano sa kinabuhi, sama sa pag abroad. At least di sab na sila makaingon nga manghantok ka. Bitaw, sa atoang kultura, naa gyud ang mga perception nga ing ana. Karon, just enjoy sa inyong company.

NOY KULAS

