Tambagi ko Noy Kulas: Gusto nang mobiya

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa angga nga LJ, 35 years old. Usa ko ka bisexual and had previous relationships with both sexes sukad sa teenager pa ko.
Three years ago akong na-meet si Liza (alyas lang), devout Catholic, while ako way klarong religion. Nagkarelasyon mi. Wa siya kabalo nga naa koy boyfriend nga closet gay, akong kauban sa gym. Gatuo lang siya nga akong barkada pero four years na mi sa mao nga lalaki. Kining akong BF nagminyo ug nakaanak sila sa iyang asawa. If wa diri ang iyang asawa kay molarga sa abroad, wild kaayo siya. Maglaag kay manglaki. Ako ra siya gipasagdan bisan kami na kay ako nang gidawat nga di siya maka stay nga loyal.
Karon nga misaka og maayo ang mga kaso sa HIV, nakuyawan na ko. Nagkadugay sab ang among relationship ni Liza, nagkawala ang akong desire sa mga lalaki. Tingali ang rason kay pirme kong dad-on niya sa mga religious gathering sa iyang organization. Usahay makahilak ko nga ako rang usa kay maka realize ko unsa ka dako sa akong sala. Wa siya kabalo nga bisexual ko ug naay BF nga iyang gituohan nga barkada lang nako.
Karon gusto na kong makigbuwag sa akong BF kay gilainan na ko naghuna-huna sa among gibuhat. Aside ani, naghisgot na si Liza nga magminyo mi kay 31 na siya while ako hapit na mag middle age. Pero nanghangyo ang akong BF nga magpadayon lang mi bisan panagsa lang mi magkita. Ako siyang gitubag nga friends na lang mi. Wa siya nisugot but niinsister ko. Karon sige na siya og chat ug panawag. Noy, unsay akong buhaton?
LJ
LJ,
Padayon lang nianang imong desisyon nga di ka na mopadayon sa imong relasyon tali sa imong boyfriend. Mas makaayo na nimo. I-block siya sa calls, text messaging ug chat. Tinuod lalaki na same nimo, yet it is still cheating. Di gihapon maayo kay nanglimbong ka bisan tuod kon lalaki ang imong karelasyon, di babaye.
Mas maayo nang wa ka nay tinagoan gikan sa imong uyab, labina nga naghisgot siya nga magminyo na mong duha. Makaangkon ka og peace of mind. Ayaw kahadlok sa imong boyfriend kay sama nimo angay siyang mag-amping kay minyo siya ug dunay anak. Ang imong angay nga buhaton karon mao ang pagpalig-on sa imong kaugalingon kay ang desire lisod gyud na likayan kon motumaw na og balik. You pray and pray for strength. Di na sayon ang imong giatubang karon apan naa ka sa hustong direksyon.
NOY KULAS