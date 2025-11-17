Tambagi ko Noy Kulas: Gusto’g virgin

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa alyas nga Denice, 35, single mom.
Mao ni akong problema karon kay ang akong boyfriend nga usa ka OFW wala kabalo nga usa diay ko ka single mother human ko gi-rape sa akong ig-agaw og tagsa. Yes, rape victim ko pero wala ko nitug-an nga ang akong first cousin, nga close pa nako, maoy amahan sa bata kay di ko gusto mabungkag ang among pamilya.
Dihang nagkarelasyon mi aning akong BF nga OFW, nisulti siya nako nga ganahan siya og virgin nga babaye.
Gusto na lang unta nako siyang buwagan pero love na kaayo nako siya.
Twice na mi nagkita ug memorable ang ikaduha kay gipaadto ko niya sa country where he is working. Pero wa gyud ko nakasulti niya nga dili na ko virgin ug rape victim ko nga nakaanak because of the abuse.
Unsa may akong buhaton, Noy Kulas? If ako siyang sultihan, dili kaha ko niya buwagan? Please tambagi ko.
DENICE
Denice,
Ayaw kahadlok sa pagsulti sa tinuod kay bisan dili mo siya sultihan karon, ugma iya ra gihapon nang mahibaw-an mosugot ka man o dili. Kay sa ginaingon pa nga way aso nga makumkom.
Dinhi mo usab masukod kon gihigugma ka ba gyud niya. Kay ang tinuod nga gugma dili magsapayan sa kagahapon. Dili molingi kon unsay kagahapon o giagian sa iyang gimahal. Alang niya ang importante mao ang gugma ang pagminahalay.
Dili gani manumbaling sa dagway o porma kay ang kalag o kinauyokan sa pagkatawo ang importante alang kanila.
Kadaghan sa mga single mother nga nakaplag og malipayon, maanindot nga kinabuhi uban sa lalaki nga tinuod nga nagmahal kanila. If ang imong BF dili makadawat sa imong sitwasyon kay mas importante alang kaniya ang hymen, dili kana tinuod nga gugma.
Always pray for guidance and strength aron mas andam ka nga mosulti kaniya sa imong sitwasyon.
Andama ang imong kaugalingon ug pagpakalig-on kay naka-survive gani ka sa abuse nga imo lang giluom for the sake sa inyong pamilya, kana pa kahang relasyon?
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com